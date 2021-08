Lupe Lorenia Larrínaga de Gutiérrez: La abuela en la que siempre podrán confiar

Una abuela super "cool" y dispuesta en todo momento para consentir a sus nietos es Lupe Lorena Larrínaga de Gutiérrez, quien expresa en esta entrevista su gran amor incondicional hacia sus cinco nietos.

Tiene cinco nietos, María, Lorenza, Luciana, Abraham y Pablo, quienes son su adoración. La comida preferida de Lupe Lorenia es la italiana y la mexicana.

Tiene varios hobbies, le gustan mucho los juegos de mesa en familia, jugar a las cartas . Además toma clases de canto y disfruta mucho también las carnes asadas en compañía de toda la familia.

El viaje del que más recuerdos guarda es el que hicieron a Pinetop, Arizona, porque fue un viaje increíble y un encierro lleno de amor y de aventuras para todos.

Recuerda que ese año cayó una nevada que los obligó a permanecer encerrados y así se disfrutaron más todos. También el año pasado en San Carlos tuvieron una estadía maravillosa, relata.

Una de las anécdotas más memorables para Lupe Lorenia como abuela fue con María, su nieta mayor. Ésta llegó a su oficina muy muy triste porque extrañaba a su novio (en aquel momento tenía un novio que se estaba haciendo ciudadano americano y estaba viviendo en Tucson). La vio tan triste que le dijo: "Yo te voy a llevar a verlo". Agarró el carro y se la llevó junto con sus otras hijas a ver al novio a Tucson.

Recuerda que ese viaje en especial lo gozó porque sintió que estuvo disponible para ella (su nieta) y pudo hacer algo que en ese momento la hizo muy feliz, algo que ella necesitaba.

En entrevista para ESTILO SOCIAL nos platica más sobre su faceta como abuela y los momentos más felices e importantes que ha vivido al lado de sus adorados nietos.

Lupe Lorenia Larrínaga de Gutiérrez junto a sus nietos y su hija Lupe Lorenia Gutiérrez.

¿Qué sintió la primera vez que se convirtió en abuela y a qué edad fue?

Fue cuando yo tenía 40 años que me convertí en abuela por primera vez. El sentimiento fue de desconcierto porque era un embarazo no esperado, sin embargo, cuando lo fuimos asimilando, fue un sentimiento que no lo puedo describir, tan inmenso que jamás lo había sentido. Es un sentimiento de amor desprendido que jamás lo vas a sentir hasta que no tengas un nieto. Del desconcierto pasamos a un amor infinito.

¿Qué diferencia encuentra entre el amor de madre y el amor de abuela?

Siento que es un amor potencializando al doble. Es un amor doble, amas tanto a tu nieto porque es hijo de alguien a quien amas infinitamente, no hay palabras que describan ese amor. Un amor sin medida, sin fronteras, fortalecido.

¿Qué actividades son las que más disfruta con sus nietos?

Nos gusta mucho sentarnos a jugar cartas, a jugar Speedo, ir al OXXO, armar rompecabezas, lo que ellos quieran hacer, cualquier cosa lo disfruto muchísimo. Que les cuente lo que su abuelo y yo hemos vivido la gozan.

¿Por qué cree que se dice que los nietos se disfrutan más que los hijos?

Los abuelos estamos para consentir y apapachar y no para educar. La capacidad que tienes de poderlos malcriar es el privilegio que los hace gozarlos más. A los nieto simplemente les damos todo lo bueno. No los malcrío, pero sí los consiento mucho.

¿Qué tipo de abuela considera que es?

Una abuela muy amorosa, presente, que me gusta estar, y que ellos saben que siempre estaré ahí. Nada es más importante para mi que ellos.

¿Cómo desearía que sus nietos la recordaran?

Ya con el solo hecho de que me recuerden es una bendición. Creo que ya con que se lleguen acordarse de su abuela para mi es ganancia.

¿Lo positivo que ha dejado en usted el confinamiento por la pandemia?

Agradezco estar más cerca de la familia. Las pequeñas cosas que antes dábamos por sentado, ahora se convierten en cosas grande se importantes, el contar con Dios, el saber que Dios estuvo con nosotros y mantenernos sanos. Estar con mis papás aunque sea por la ventana, es algo qué agradecer. Y eso, que tenemos salud. El agradecimiento de ha hecho mayor.

¿Qué comida o postre es el que la mayoría de sus nietos reconocen que le queda delicioso?

No soy muy buena para la cocina, prefiero hace otra cosas, pero sé que el pay de queso, la sopa de tortilla y la sopa fría, sé que les gusta mucho.

Sin duda muchos abuelos son reconocidos por su gran capacidad de amar y de consentir a sus nietos, aún a pesar de que en ocasiones los hijos no estén de acuerdo en que sean tan consentidores. En lo personal, ¿de qué manera usualmente consiente a sus nietos?

En mi casa ellos saben que siempre pueden hacer lo que quieran y a la hora que quiera, ellos saben que el abuelo y la abuela SIEMPRE van a estar con ellos. Todo lo que quieran ellos siempre con la abuela lo van a conseguir.