"Las Torres", fundadoras de Lasto Foods: La mancuerna perfecta para el éxito 

Alicia y Alejandra Torres Candé Robinson Bours son dos hermanas hermosillenses, de 29 y 27 años de edad, respectivamente, quienes al cumplir 18 años de edad, salen de su ciudad natal para estudiar en Guadalajara.

Posteriormente se van a la Ciudad de México a estudiar su carrera universitaria. Alicia, la mayor, eligió Gastronomía y se desempeñó como chef en distintos restaurantes, donde tuvo la oportunidad de aprender mucho y desarrollar su gran pasión por los alimentos.

Alejandra, la hermana menor, estudió Finanzas en la Universidad Anáhuac. Ambas crecieron en un ambiente muy saludable, en un hogar en el que la salud y la nutrición siempre fueron muy importantes.

A tan solo dos años de la fundación de su empresa Lasto Foods, nos platican en exclusiva para ESTILO SOCIAL su historia para inspirar a otros emprendedores a lograr eso que siempre han soñado.

Alejandra: ¿Qué es Lasto Foods y cómo nace? Platícanos sobre la raíz de esta empresa familiar.

Mi pasión más grande siempre será la comida. Me fascina la comida. Me encanta cocinar, comer, escribir y leer sobre comida. Cuando yo trabajaba en restaurantes en México, usábamos muchos contenedores "apachurrables" para todo; para salsas, emulsiones, vinagretas, aderezos, etcétera.

En los restaurantes en los que trabajé, era muy importante la estética del platillo, entonces yo quería que al servirlos quedaran estéticamente perfectos.

Cada vez que preparaba unos "pancakes", un "acai bowl", etcétera; compraba las "almond butters" de las tiendas y las colocaba dentro de contenedores apachurrables, pero me daba cuenta de que no tenían la consistencia deseada.

Es cuando se me ocurre: "¿Por qué nadie ha hecho mantequillas de cacahuate o de almendra natural, fáciles de usar y con la consistencia que necesitamos para que queden perfectas al presentarlas?"...

Ahí comencé a trabajar en la formulación del producto, a perfeccionarlo y cuando ya me convencí de que era un muy buen producto, entonces entra Alejandra, mi hermana, a ver todo lo administrativo y comenzamos a crear la empresa como tal. Con el background administrativo, financiero, contable de mi hermana Alejandra, y sus grandes habilidades, combinadas con las mías, creamos Lasto Foods.

Mi papá también nos apoyó mucho. Él es nuestro mentor . Yo siempre he tenido la idea de crear algo propio, y cuando le platicaba sobre un producto, me decía no, de esto ya hay mucho o tal. Y cuando le presento las "almond butters" me dijo: "Hija, este es el producto", entonces así comienza todo.

Alejandra se encarga de la parte de finanzas, contabilidad, administración, de que todo funcione a la perfección. Y yo estoy más encargada de Mercadotecnia, ventas, estrategia en general y trabajamos muy bien en equipo, es una bendición.

Esta pasión que tenemos ambas por la salud viene desde nuestra crianza. Nuestra marca de verdad nos representa, es parte de nuestro estilo de vida. Amamos la comida natural. Elegimos siempre lo menos procesado posible. En Lasto Foods elegimos siempre los ingredientes más saludables para elaborar nuestros productos con la mejor calidad.

¿Cómo eligieron el nombre?

Siempre hemos sido muy unidas, los tres hermanos hemos sido muy unidos. Pero Ale y yo siempre hemos estado juntas, nos fuimos a estudiar juntas y antes nos decía todo mundo: "Ahí vienen 'Las Torres', y siempre supe que cuando pudiéramos abrir nuestra propia empresa se llamará "Lasto", por "Las-Torres".

Cuéntennos sobre los inicios de Lasto Foods

Antes de lanzar el producto estuvimos 1 año y medio planeando la estrategia, haciendo pruebas, perfeccionando el proceso, nos tuvimos que asesorar en todo. Desde cómo construimos la empresas en Estados Unidos, y como hacerla funcionar en Estados Unidos y en México. Los sabores siempre supimos que lanzaríamos más sabores, pero sí hubo una etapa de gran planeación.

Fue mucha intuición, pero también mucha planeación, de empezar, de equivocarnos y aprender. Todo es información y tratas de agarrar la mayor información posible. Empezamos sin saber. Las primeras exportaciones no podíamos ni dormir, y bueno todo eso es parte de proceso.

Iniciamos con una cocina comercial, con 2 productos muy básicos y bueno todo tiene un inicio y ahora somos más concientes y planeamos mucho mejor cada estrategia.

"El Networking nos ayudó mucho también, movernos a conocer gente con la que conectes y además nuestra estrategia de redes sociales fue básica para lograra el éxito".

Alejandra Torres Candé.

¿Qué es lo más difícil de emprender en un País como Estados Unidos?

El más grande reto es entender cómo funcionan los dos países, de cómo llegar a los dos mercados siendo efectivos. Entender la cultura de los dos países, porque somos muy diferentes.

No conocíamos a nadie en Estados Unidos que tuviera una empresa de alimentos.Pasábamos horas en Google. Pero hubiera sido más fácil que no nos hubiera dado tanta vergüenza preguntar. Ahora que nos preguntan a nosotras, me encanta informar.

Tenemos estrategia de marketing para México y otra para Estados Unidos. Escalar tan rápido también fue todo un reto, porque sí fue muy pronto cuando se nos triplicaron las ventas.

El asesorarnos es clave. Ahora, si regresáramos el tiempo, preguntaríamos más a la gente que ya ha pasado por esto.

¿Una anécdota curiosa en USA de sus inicios como emprendedoras?

La primera llamada que hicimos fue super estresante, eran demasiadas especificaciones que pedía el cliente, desde el tamaño del envase, hasta cómo lo enviaríamos. Nos estaban hablando en chino.

No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Ahora nos reímos. Pero en ese momento fue muy frustrante. También la producción es muy difícil. Nos equivocamos y de eso aprendemos.

"Nunca debes dejar de ampliar tu red de contactos".

Alicia Torres Candé.

¿Cómo se plantean cada meta?

Tratamos de ponernos metas anuales y las dividimos en cuartos. Planeamos expandir nuestra línea de productos. Estamos haciendo una planta más grande porque ya no nos damos a basto con la que tenemos. No queremos ser solamente una marca que vende productos, queremos perfeccionar nuestras redes sociales con contenido de calidad. Inspirar a otros a llevar un estilo de vida más saludable. Dar a le gente la información para que ellos tomen decisiones más inteligentes en cuanto a salud.

¿Qué creen que fue lo que las hizo emprender?

En mi casa siempre hubo ese impulso para que trabajáramos. Mi mamá fue siempre mucho más abierta, no era la mamá normal de esos tiempos.

Los veranos si nos veía tiradas en pijamas, no nos dejaba, siempre nos decía, no pierdan su tiempo, porque el tiempo es lo más importante, es algo que no regresa. Las dos siempre estamos intentando aprender algo nuevo.

Desde chiquitas supimos que queríamos trabajar. Todos los veranos trabajábamos en algo. Siempre tuvimos la inquietud de emprender con una marca propia y el sueño se hizo realidad con Lasto Foods". Las Torres.

Alejandra: ¿Cuál fue el primer trabajo de cada una y a qué jugaban de chiquitas?

Alicia fue interna en un restaurante, donde tenía labores como separar hojitas del cilantro y actividades muy básicas. Yo también hice mi internado en un banco, con responsabilidades administrativas y contables.

Nos encantaba jugar a las secretarias, a Alicia le encantaba también jugar a ser maestra y mi siempre me gustaron los deportes y las matemáticas, Yo le ayudaba a hacer hasta sus tareas de contabilidad, aún sin haber llevado las clases, y ser más pequeña que mi hermana. Siempre fui buena para los números.

Sus mejores frases:

Yo siempre he pensado que este mundo es de los intensos".

Alicia Torres Candé.

Un buen líder se rodea de gente más inteligente que él".

Alejandra Torres Candé.