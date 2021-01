Tres sencillas medidas ayudarán a evitar que enfermes

HERMOSILLO.- Alimentarse correctamente, usar cubrebocas y realizar el lavado frecuente de manos, son medidas claves para evitar enfermarse de infecciones respiratorias durante el descenso de temperaturas, indicó la neumóloga pediatra, Michell Martínez Bañuelos.

“Los cambios de temperatura, sobre todo los descensos, nos afectan porque debilita los mecanismos de defensa que tenemos en el aparato respiratorio, eso sin contar que hay una mayor cantidad de virus circulando en el aire”, explicó.

La mejor manera de prevenir enfermedades respiratorias es cubrir nariz y boca, por eso habitualmente se acostumbra utilizar la bufanda en esta zona, pero ahora con el tema del cubrebocas hemos visto que ha habido una disminución de infecciones respiratorias, por las medidas de precaución contra Covid”, apuntó.

HIDRATACIÓN

El consumir abundantes líquidos y alimentarse de forma variada, son otras de las medidas para evitar enfermedades durante la temporada invernal, dijo, ya que de esa manera el cuerpo se mantiene hidratado y con los nutrientes necesarios para enfrentar alguna infección.

“Cuando hace frío tendemos a disminuir los líquidos porque como hace frío y sentimos que no lo necesitamos, pero estos ayudan mucho, porque con la producción de moco podemos deshidratarnos y mientras más deshidratados estemos, el moco se vuelve más espeso y difícil de liberar”, señaló.

“Igual, es importante tener una dieta balanceada, en general. Ojo, no es necesario utilizar suplementos alimenticios siempre y cuando tengamos una alimentación adecuada y rica en frutas y vegetales, pero de no ser el caso, hay que comentarlo con el médico y no automedicarse”, mencionó.

La doctora también recomendó evitar el uso de chimeneas, hornos de leña o cigarros dentro de casa, pues el humo contamina el aire y puede causar daño crónico en el pulmón.

¡HAY QUE CUIDARSE!

Aunque gracias al uso del cubrebocas se han registrado menos infecciones respiratorias, hay que cuidarse. •