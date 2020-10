Pinta “memes” para sobrevivir a la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin contar con una pensión económica y tras sufrir una disminución en la demanda de trabajo como pintor, a causa de la pandemia por Covid-19, el señor José Luis Ramos López, de 71 años, tuvo que modernizarse y ampliar la variedad de sus creaciones, así comenzó a plasmar en sus cuadros los memes más famosos de las redes sociales.



Lo que en un principio sería sólo un regalo de cumpleaños, se convirtió en una oportunidad de generar ingresos para sobrevivir a la crisis económica.



Todo empezó cuando, en su cumpleaños, le dije a mi nuera que le iba a regalar una copia de alguna pintura que le gustara y ella me dijo que mejor le pintara unos memes que le habían gustado, en ese momento yo no sabía qué era eso, pero finalmente se los hice. Después, uno de mis hijos subió la pintura a sus redes sociales y se volvieron virales”, señaló.

Hace poco una lista ubicó el trabajo de los artistas como el menos esencial, sin embargo vivir sigue siendo esencial para los artistas, con lo cual mi papá está haciendo estos cuadros. Si les interesa alguno (u otra imagen), escriban a 79gramos@gmail.com para más info. Gracias �� pic.twitter.com/odnFm3gpMH — Gabriel Ramos (@Turbopop) August 20, 2020

Su amor por el dibujo y la pintura, llevó a don José a trabajar por 25 años con un sacerdote de la zona de Tultitlán, actividad que fue suspendida por el coronavirus, lo que provocó que sus ingresos quedaran reducidos casi al 100%.



“Antes de la pandemia yo me dedicaba a pintar cuadros religiosos, trabajaba con un padre, ya tenía 25 años trabajando para él, me pedía muchos cuadros para las iglesias en las que estaba, para su casa o para regalárselos a la gente, pero a raíz del Covid-19, cerraron las iglesias y por lo mismo ya no hubo trabajo para mí”.



Pero ahora, con el apoyo de su hijo y la novedad de los memes, se ha hecho de varios clientes y asegura que ya tiene lista de espera para adquirir uno de sus divertidos cuadros.

Con estudios de dibujo industrial, el artista contó que pese a que laboró en varias empresas decidió trabajar por su cuenta.

Foto: El Universal