Cáncer de ovario es el “asesino silencioso”

El cáncer de ovario es un “asesino silencioso” que termina con la vida de casi 13 mujeres a diario, convirtiéndose en uno de los 10 cáncer más comunes en México, por ello la importancia de conocerlo y detectarlo de forma temprana, destacó el médico oncólogo y miembro del instituto nacional de Cancerología, José Antonio Bahena González.

“En el año 2020 hubo casi 5 mil casos nuevos en México de cáncer de ovario y un aproximado de 3 mil defunciones, es decir, tenemos un promedio de 13 muertes al día más o menos, además de que es uno de los 10 cáncer más comunes en el país”, dijo.

“Pero su importancia no radica en su frecuencia, sino en su letalidad, ya que suele ser detectada en etapas avanzadas de la enfermedad.

Cuando se detecta en etapa 3 o 4 más de la mitad del 70% de las mujeres muere dentro de los primeros 5 años después del diagnóstico”, destacó.

El apodo del “asesino silencioso”, dijo, es la razón por la cual es tan complicado detectar este padecimiento, ya que sus síntomas suelen ser bastante generales durante las etapas tempranas.

ATENCIÓN A SÍNTOMAS

Aún así no significa que no los haya, dijo, ya que 9 de cada 10 pacientes los presentan, aunque no suelen darse cuenta de ello.

“La enfermedad en sus etapas tempranas claro que da síntomas, el más frecuente es distensión abdominal”, agregó.

“En segundo lugar es dolor abdominal, el tercer síntoma más frecuente es la saciedad temprana o que se llenan rápido después de comer”, indicó.

“Y el cuarto lugar son síntomas urinarios”, expuso, “ya sea que no alcanzan a llegar al baño y se hacen pipí o van de forma más frecuente a orinar”.

LO COMPLICADO

Lo complicado de esta enfermedad, mencionó el médico, es que estas características pueden ser confundidas con padecimientos más generales y de menor riesgo como es el caso de la colitis o problemas de la edad.

El médico hizo un llamado a la sociedad y sobre todo al personal médico para no menospreciar este tipo de síntomas y solicitar estudios de ultrasonido transvaginal a las mujeres que los presenten, sobre todo si cuentan con factores o antecedentes de riesgo.

FACTORES DE RIESGO