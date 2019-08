Muestra la xenofobia en "Sonora".

HERMOSILLO, Sonora.- Dicen que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Actualmente Estados Unidos y México viven una situación tensa por la iniciativa antinmigrantes del presidente Donald Trump, quien incluso ha amenazado con cerrar la frontera entre ambos países.

Lo que pocos mexicanos saben o recuerdan es que en 1931, Sonora vivió un episodio similar contra la comunidad china, la cual fue atacada con campañas de odio, xenofobia y racismo, hasta lograr su expulsión del Estado.



Es así como el director Alejandro Springall invita al público a reflexionar sobre este tema en la película "Sonora", basada en el libro "La Ruta de los Caídos", del escritor sonorense Guillermo Munro.



"Fue un momento muy particular de la historia, porque por un lado en Estados Unidos se vive la Gran Depresión y el presidente Herbert Hoover cerró la frontera y prohibió el paso a todos los vehículos a carreteras norteamericanas. Por otra parte en México, Sonora se vuelve una especie de laboratorio donde probaban ciertas políticas que, desde mi punto de vista, coqueteaban un poco con el socialismo por Rodolfo Elías Calles. Fue cuando se ordena la expulsión de los chinos. Entonces esta comunidad tiene que cruzar el desierto del Pinacate para llegar a Baja California donde se supone iba a encontrar un poco de paz", dijo Alejandro Springall en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Cuando trabajaba el guión junto a Munro y John Sayles ("Las Crónicas de Spiderwick"), Trump ni siquiera se postulaba como candidato republicano y de pronto llega a la Presidencia y sale con todo el odio hacia los migrantes, a México, que si cierra el muro, que si no (…) Precisamente la película retrata mucho de lo que estamos viviendo ahora, donde se desata un nacionalismo radical que atemoriza a la sociedad sobre los extranjeros. (…) Esto nos demuestra que ya pasaron tantos años y aún no aprendimos nada", continuó.



Una grabación extrema



La película, de género épico y "western" se estrenará en cines el 6 de septiembre, y cuenta con un elenco compuesto por Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal, Joaquín Cosío, Flavio Medina, Jason Tobin, Rafael Cebrián, Fernando Becerril, entre otros más.

Para Alejandro lo más fuerte de grabar en el Estado de Sonora fue el calor extremo del verano de 2017.



"Fue una locura de calor. Estuvimos tres semanas con 43 grados, cuidando que ninguna de las 100 personas que trabajaron en la producción se fuera a deshidratar. No nos pasó nada, gracias a Dios; aunque a Juan Manuel Bernal casi se le sube una víbora cascabel en el desierto y encima nos tocó un viento negro, por lo que tuvimos que parar la producción hasta que pasara", expresó.



"Joaquín Cosío me dijo que fue la película más difícil que ha hecho en su carrera. Bertha Navarro (productora), que tiene 50 años de hacer cine, también dijo lo mismo. Fue bastante extremo. Ella pensaba que estaba loco por meter Chrysler 1929 en las dunas del desierto", enfatizó.



Sin embargo, el director manifestó que además de regresar a Sonora, quiere comprar una casa para vivir en Bahía de Kino.