Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, sube candente foto y luego la borra

LOS ÁNGELES.-Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, Publicó una sensual foto en su cuenta de Instagram que luego borró, pero lograron hacer capturas de pantalla.

En la foto se le ve a la guapa modelo luciendo un crop top derrochando sensualidad.

Salas había colocado el siguiente mensaje junto a la foto:

“Verde que te quiero verde”.

Recientemente Salas reveló que pasará Navidad en compañía de la familia Pinal y que, a pesar de todas las declaraciones que Frida Sofía hizo en su contra, eso no impediría que la hija de Alejandra Guzmán estuviera presente en esta cena decembrina si ella así lo quiere.

Durante un evento realizado en la ciudad de México, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas confesó:

“Mi familia siempre tenemos la tradición de pasarla juntas, la pasamos siempre con mi bisabuela, mi abuela, con quien pueda venir, a veces es complicado juntar a todas, a lo mejor mi hermana está trabajando, a lo mejor mi mamá ese día no pudo, a lo mejor otra yo la pasé en otro lado, pero por lo general esa es la tradición, el 24 siempre juntas y en Año Nuevo cada quien se va a parrandear a su fiesta”.

Al ser cuestionada por la posibilidad de que Frida Sofía este presente en esta reunión, Salas replicó: “A mí me encantaría si ella quiere, yo no soy una persona rencorosa, yo la verdad creo que si algo define mi personalidad es que yo no soy rencorosa, en verdad, de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacía (alguien)”.

Sobre las declaraciones que hizo la hija de La Guzmán en su contra, Michelle dijo: “Yo no soy responsable de ella, no soy su madre, o sea yo puedo ser su prima, es más ella es mi tía, entonces no tengo nada (qué decir)”.

Por otra parte, al ser interrogada sobre su cambio físico en los labios, la bisnieta de Doña Silvia Pinal negó tajantemente haberse inyectado los labios. “¿Se me ve… ustedes creen?, se los presentó, filtros de Insta, filtros de Snapchat… luego la gente, te lo juro… una señora (me dijo) ‘¡Dios mío!, ya no te pareces a tu papá”, y yo a ver señora, hay un filtro que se lo voy a pasar, que es de broma”.