Megan Fox confiesa crisis sicológica

Megan Fox es la envidia de muchas mujeres y la fantasía de muchos hombre desde que la vieron en películas como "Transformers" o "Las Tortugas Ninja". Mientras todos pensaban que la actriz vivía un sueño, en realidad se encontraba en una pesadilla, pues se vio obligada a alejarse de Hollywood para buscar ayuda.



El ser una "sex symbol" la llevó a sufrir una crisis sicológica y cambiar varios aspectos de su vida personal, como dejar de usar vestidos o ya no salir a la calle para evitar las miradas acosadoras de los hombres.



Así lo contó la propia Megan para Entertainment Tonight, quien relató a detalle que fue hipersexualizada desde adolescente y después del estreno de la película "Jennifer´s Body" en 2009, la situación empeoró.



"No fue sólo esa película, fue todos los días de mi vida, todo el tiempo, con cada proyecto y productor con el que trabajé", dijo Megan.



Creo que sufrí un verdadero colapso sicológico, no quería hacer nada, no quería que me vieran, no quería tener que tomarme fotos, salir en revistas o caminar por una alfombra roja", continuó.

Rechazada por las feministas



La también modelo buscó apoyo en grupos feministas para sobrellevar su situación, sin embargo, aseguró, fue rechazada por ellas.



"Aunque yo misma me considero feminista, sentí que las feministas no querían que yo fuera parte de su grupo, ¿qué sentido tenía apoyar a las mujeres, si sólo iban a respaldar a un grupo de ellas?, ¿por qué no podía ser parte del grupo también?", se cuestionó.



"Antes de que empezara el movimiento #MeToo había cosas que yo pensaba: ‘Esto no está bien’, pero todos decían: ‘No nos importa, te lo mereces por cómo te ves o te vistes’. Me hacían sentir como si hubiera sido mi culpa", confesó.



No era "perfecta"



Megan dijo que al ser una "sex symbol", los estándares de perfección eran demasiado altos, por lo que también vivía el constante estrés de mantenerse en forma, con una figura deseable para las cámaras.



"Yo no estaba perfecta, o estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era estúpida, u ofensiva. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso", compartió.



Para Fox, su salvación fue convertirse en madre de Bodhi Ranson, Journey River y Noah Shannon Green; aunque lamentó que aquello no sea muy apreciado en Hollywood.



"No es algo realmente respetado en esta industria. Se considera un handicap. Y eso es lamentable porque no se reconoce que hacemos malabares, lo que estamos haciendo", concluyó.



El último proyecto que Megan Fox realizó para las pantallas fue "Zeroville" con el personaje "Soledad Paladin", la cual grabó en 2014 y estrenó apenas el pasado septiembre.