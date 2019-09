"La Josa" no es de reguetón

Aunque María José pone a prueba su versatilidad con diferentes géneros musicales, hay algunos a los que no les dedicaría un disco completo. Este es el caso del reguetón, pues la artista, que vendrá a Hermosillo este 10 de octubre, no siente que ese sea su estilo musical.



"Mi alma no es reguetonera, me encanta el reguetón, me gusta bailarlo, me gustan algunas canciones, otras no, pero yo no creo hacer un disco cien 100% reguetón", dijo la cantante para EL IMPARCIAL.



"Si Maluma me invita yo le perreo y todo, pero dependiendo de la letra", bromeó.



A pesar de grabar la popular canción "Las Que Se Ponen Bien La Falda" al lado de la reggaetonera Ivy Queen, destacó que lo suyo es y siempre será la balada y el pop.



Contenta de venir a Hermosillo



La ex integrante del grupo Kabah está en plena gira promocional de su disco "Conexión", misma que presentará en el Palenque de la Expo Gan de la capital de Sonora.

"Me da mucho gusto volver para allá. Ya me había tocado cantar en ese palenque con artistas como mi queridísimo Napoleón, pero ya hace tiempo que no voy para un concierto completamente mío. Ahora sí andaremos sin prisas para presentarles lo más nuevo de mi carrera y además me voy a llevar toda mi producción para que lo disfruten por completo", comentó la artista.

"Mi disco ‘Conexión’ es precisamente eso, una nueva manera de conectar con la gente que tanto me ha escuchado a lo largo de estos años. Vamos a escuchar alrededor de 30 canciones que todo el mundo se sabe, vamos a bailar, a alocarnos, a quedarnos afónicos de tanto gritar y cantar. Quiero que todos dejen atrás su estrés del día a día para que se diviertan todo lo que quieran en Hermosillo", invitó la cantante.



Toda una "Magdalena"



"La Josa", quien recientemente cumplió 13 años de su carrera, se dijo feliz por volver nuevamente al teatro, pues la también actriz personifica a "María Magdalena" en la puesta musical "Jesucristo Superestrella".

Al respecto, la artista comentó que es un personaje difícil y que quizás en tiempos anteriores no sería capaz de encarnarlo.



"Yo creo que no hubiera podido ser una ‘María Magdalena’ hace 10 años, porque tal vez me faltaba vivir ciertas cosas, el hecho de ser mamá, de vivir en un País donde ahorita la violencia contra la mujer es tan fuerte, tan notoria", compartió.



María José comparte créditos en la puesta escénica con Enrique Guzmán, Yahir y Beto Cuevas.