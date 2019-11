Ingrid Brans, "La Reata", cubre su intimidad con solo un control de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.-Ingrid Brans, recordada como "La Reata" de Brozo, publicó en su cuenta de Instagram una foto que no deja nada a la imaginación.

En la imagen se puede ver a la joven en ropa interior y tapando su intimidad con sólo un control de televisión.

Dicha fotografía causó revuelo entre sus seguidores quienes le dejaron halagos en los comentarios.

El usuario @wallo56 le dijo: “Asi sí se vale perder el control (sic)”.

Mientras que @hulk09320 le escribió: “Y si m ekiboco de tecla k rico no (sic)”.

Este día Brans salió a la defensa del conductor Víctor Trujillo, luego de que ayer se diera a conocer el final del programa "El mañanero".

El tema se volvió tendencia en Twitter, y aunque muchos señalaron que se trataba de censura, otros aplaudieron la situación y hasta señalaron que en televisión Brozo trataba como objeto a la mujer.

Ingrid Brans respondió a una usuaria en Twitter que señaló que Brozo "cosificaba" a la mujer.

"De risa las lágrimas de los amigos machitos de Brozo. Ese payaso que en tv nacional cosificaba a la mujer. A sus invitados les decía: 'Agárrale algo, tócala, que se siente en tus piernas, a ella le encanta", se lee.

Brans respondió:

"Y ud a mi me preguntó si me desagradaba?. Ya póngase a trabajar mejorantes de seguir opinando por mujeres que usted ni conoce… así que, antes de hablar de mis nalgas vaya a chambear; si le molesta como yo lo hacía pssss haga otra cosa pero no rasque donde no le pica mija...".

Ingrid Brans Brans trabajó como edecán y modelo hasta que llegó al programa "Muévete", donde solía "robar pasarela" y por eso la invitaron a hacer casting para "El mañanero", en donde aparecía en bikini o minifalda.