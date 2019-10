Estas son las mejores películas online de las dos últimas décadas

CIUDAD DE MÉXICO.-En el ámbito cinematográfico suele producirse una tendencia similar a la del sector gamer, afirmando que los títulos lanzados hace muchos años eran mejores que los actuales. Multitud de videojuegos recientes lo desmienten, atesorando una calidad que está a la altura de los de tipo ‘retro’. Algo parecido sucede con las películas.

Basta con echar un vistazo a las dos últimas décadas. Desde que dio comienzo el nuevo milenio hasta el día de hoy han visto la luz diversas obras que difícilmente serán superadas durante el transcurso de la historia. Al tratarse de películas online pueden verse cómodamente a través de Internet, lo cual es de agradecer. En El Imparcial hemos hecho un repaso de cuáles son los mejores films de los últimos veinte años.

Ciudad de Dios

Cuesta creer que una película brasileña esté en lo más alto del podio, pero tras visionar por primera vez Ciudad de Dios uno se da cuenta del por qué. Y es que este peliculón refleja perfectamente la crudeza de las favelas del citado país.

En su momento peleó de tú a tú con otro film de similar temática, Tropa de Élite, aunque la última mencionada se centraba más bien en la actuación policial que diariamente debe llevarse a cabo en los conflictivos distritos de Brasil. Ciudad de Dios abarca un hilo argumental similar pero desde otro prisma diferente.

El hecho de que una película esté basada en hechos reales acostumbra a suponer un plus a nivel de críticas. Precisamente ello le sucede a Ciudad de Dios. En páginas web especializadas de la talla de pelispedia la nota media del film roza la excelencia. Con una puntuación prácticamente idéntica aparece la película que describiremos a continuación.

El Pianista

2002, el año en el que se estrenó Ciudad de Dios, también dio la bienvenida a una nueva película de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, tras comprobar la calidad que destilaba, fue nominada a multitud de Oscars, llevándose un total de tres.

Efectivamente, nos referimos a El Pianista. Para muchos expertos es la mejor película de Adrien Brody, quien lleva a cabo una interpretación sublime en todas y cada una de las escenas.

Uno de los aspectos más meritorios de la película es el hecho de conseguir que el público termine llorando a moco tendido. Y es que es muy difícil no emocionarse con algunos de los momentos del holocausto que quedan perfectamente reflejados en esta cinta inolvidable.

Gran Torino

¿Alguien duda de que Clint Eastwood es uno de los mejores actores de todos los tiempos? En tal caso basta con deleitarse con Gran Torino para comprobar que, efectivamente, lo es.

Son muchos los mexicanos que, en algún momento de sus vidas, han sufrido rechazo por su procedencia al ir al extranjero, especialmente si optaron por vivir temporal o definitivamente en otro país. Todos ellos se ven reflejados en cierta manera en este film.

El protagonista pasa de ser odiado profundamente a querido a más no poder en cuestión de un par de escenas, las cuales no describiremos para evitar spoilers. Sin embargo, en caso de que todavía no hayas visto esta obra maestra, es del todo imprescindible hacerlo para disfrutar de Clint Eastwood en estado puro.

La última entrega de El Señor de los Anillos

Peter Jackson lo tenía complicado para poner fin a una de las trilogías cinematográficas más importantes de toda la historia. Y es que estar a la altura de las dos primeras películas no era pan comido. Afortunadamente consiguió dar forma a un film inconmensurable.

Más de doscientos minutos de cinta transcurren sin que se haga larga la película, todo lo contrario. En esta ocasión vemos al montaraz interpretado por Viggo Mortensen en todo su esplendor, aunque el resto del elenco actoral también demuestra grandes dotes de interpretación.

Conviene destacar el hecho de que esta película, siguiendo el ejemplo de algunas pertenecientes a la saga Harry Potter, llevó a muchos mexicanos a aficionarse por la lectura. En el caso de los fans de El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien pasó a ser leída asiduamente, incluyendo el tan famoso y complicado Silmarillion.

El club de la lucha

David Fincher lo tuvo muy claro al dirigir esta película: quería que la obra fílmica, especialmente su final, fuese tan sorprendente como las últimas páginas del libro en el que estaría basada. Lo consiguió con creces. De hecho, los expertos en cine siguen dudando sobre el género al que pertenece, siendo básicamente una mezcla de varios de ellos.

Lo que empieza siendo la fundación de una especie de club en el que descargar adrenalina peleando contra otras personas termina convirtiéndose en un grupo dispuesto a luchar contra las bases de la sociedad actual, la cual consideran perjudicial en numerosos aspectos. Es destacable la comunión que se hace evidente entre los dos actores principales: Edward Norton y Brad Pitt, habiéndola encumbrado al top 5 de mejores películas de los últimos veinte años.