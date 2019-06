EXCLUSIVA: Prepara Andrea Legarreta su nueva película

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de su primera parada en San Carlos, la conductora Andrea Legarreta llegó ayer a Hermosillo, donde, junto a su compañero Pedro Prieto, hizo transmisiones en vivo para el programa matutino "Hoy".



La también actriz, que tiene 3.4 millones de seguidores en Instagram, no desaprovechó el momento para charlar en exclusiva para EL IMPARCIAL acerca de su paso por Sonora y además, adelantar lo que será su próximo proyecto de cine, donde compartirá créditos con su hija Nina.



En septiembre estreno la película ‘Mamá se fue de viaje’ donde actúo con mi hija Nina. Mi personaje es una mujer que tiene cuatro hijos (…) Ella está un poco harta, entonces la invitan a salir de viaje y le deja el trabajo al marido a ver si le parece fácil", compartió la conductora de "Hoy" para EL IMPARCIAL, quien aseguró que este filme dirigido por Fernando Sariñana le da su lugar al papel de la ama de casa.



"Muchas veces piensan que las amas de casa no hacen nada, pero no. Es tremendo ese trabajo, hermoso, lleno de amor, entrega y pasión por sus hijos. Entonces de eso se trata", continuó.





Consiente "Hoy" a los hermosillenses



La mañana de este martes, Andrea y Pedro realizaron trasmisiones desde la Plaza Zaragoza de Hermosillo, como parte de sus actividades para el 50 aniversario de Televisa Sonora.



En dicho lugar histórico de la ciudad, tanto la actriz como el artista español no dudaron en premiar a los fans que se dieron cita desde las 7:00 horas esperándolos, y se acercaron a ellos para tomarse fotos, videos, dar abrazos e incluso compartir publicaciones en vivo para sus redes sociales.



"Puro apapacho, puras cosas lindas. Sin duda me siento muy feliz y agradecida porque estamos mucho tiempo ahí en el foro, pero es maravilloso salir y orearse, ver estos lugares tan hermosos, presumirle nuestro México al mundo (…) Me encantaría venir próximamente en familia. Le mando video a mi marido de todos los lugares que podemos conocer. Adoramos la playa, sobretodo el Mar de Cortés, que es una belleza", agregó la conductora, quien atendió a las personas que se reunieron en el kiosco de la plaza, donde se montó un set para ella.



Pedro Prieto transmitió en vivo junto a una camioneta oficial del programa "Hoy" donde se acompañó de varios hermosillenses que salieron a cámara.



"Desde que llegué y el cariño de la gente es increíble. Es lo mejor el contacto con la gente", dijo el conductor quien este miércoles hará transmisiones desde Álamos, Sonora.



Las cápsulas grabadas podrán verse en la emisión de este viernes 28 de junio en el programa "Hoy".