Demián Bichir defiende los logros de Eiza González, "Se ha ganado su lugar en Hollywood", aseguró.

CIUDAD DE MÉXICO. – La película de “Godzilla vs. Kong”, ha llegado a los cines esta semana. La cinta contará con la participación de Eiza González y Demián Bichir actuando como padre e hija, lo cual causó grandes expectativas en los fans.



Ambos actores han tenido carreras exitosas y lograron traspasar las fronteras con su talento, cuando se dio a conocer la noticia de que los dos intérpretes mexicanos tendrían papeles importantes en “Godzilla vs. Kong”, generó muchas especulaciones, pues los fanáticos pensaban que serian encasillados en el típico estereotipo latino. Al parecer, este no fue el caso, aseguran distintos portales de entretenimiento.



En la cinta, Eiza González le da vida a “Maya Simmons”, una mujer con una gran inteligencia y líder una empresa. Mientras que Demián Bichir interpreta a su padre en la película, Walter Simmons, quien es fundador de Apex y empresario multimillonario cuyo objetivo es ayuda a la humanidad.



A muchos fans les ha encantado que sus raíces latinas no tuvieran que ver directamente con sus personajes, y sobre todo, el poder verlos actuar como una familia.



Ambos actores han estado promocionando desde sus casas debido a la pandemia, pero sus intenciones han sacado a la luz la gran química que tienen entre ellos, y sobre todo, la admiración de ambos.



Recientemente la actriz ha sido blanco de polémicas por sus declaraciones en las redes sociales, sin embargo, esto no ha opacado su talento y éxito en Hollywood junto a grandes estrellas del cine.



Por su parte, Demián Bichir es uno de los actores mas reconocidos y su talento ha sido galardonado incluso en los Óscar, el actor se ha destacado también como productor de cine, lo cual, el mismo ha asegurado que es una de sus grandes pasiones.



En una entrevista reciente, cuando se le preguntó a Bichir sobre la trayectoria de González y que opinaba de la gente que no reconocía su talento, contestó: “no sabía que en México no le celebran sus éxitos” y comentó como a las personas le gustaba “destruir” a sus héroes.



Para finalizar la entrevista, Demián Bichir le dio un consejo a la actriz mexicana:



Eiza no escuches esas críticas. No veas programas, ni críticas porque no son objetivos y están lejos de la realidad. ¿Ustedes creen que lo que ha logrado Eiza es por guapa? No. Se necesita mucho más, se requiere determinación y talento, que lo tiene, y un objetivo claro. Mucha gente tira la toalla. Nada de lo que ha pasado Eiza es gratuito. Se lo ha ganado”, concluyó el actor.