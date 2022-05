Christian Nodal, el orgullo de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando se habla de Sonora en la industria musical, es imposible no pensar en Christian Nodal, el joven que en tan sólo seis años de lucha constante se ha convertido en todo un fenómeno del regional mexicano.

En el marco del 85 aniversario de EL IMPARCIAL, el cantante dio una entrevista en la que destacó la importancia de la música desde sus inicios en Caborca, Sonora y la evolución que ha tenido hasta el día de hoy.

La música siento que siempre ha estado en constante cambio y el cambio es muchísimo de cuando inicie a el día de hoy y la verdad no sé a dónde me llevará mañana, procuro disfrutar lo que estoy haciendo y eso me permite evolucionar como artista”, dijo Christian Nodal en exclusiva para periódico EL IMPARCIAL.