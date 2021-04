Así reaccionó Galilea Montijo a la adición de Laura Bozzo al programa "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras la interrupción de Laura Bozzo en la emisión del programa “Hoy”, los internautas aseguraron que Galilea Montijo se mostró incómoda con la acción de la peruana, lo que generó controversia pues ambas habían tenido conflictos en el pasado.



Al llegar casi al final del programa, la peruana entró al foro de la televisión para pedirle a los jueces de la nueva sección “Las Estrellas Bailan en Hoy” que no sacaran a Carlos Bonavides del show, después de que Anel Noreña no asistiera a los ensayos y pidiera que cambiaran a Carlos de pareja, pues, por problemas de salud, ella no podría dar su máximo rendimiento.

Ante esto, Bozzo entró al foro del show matutino pidiendo a los jueces que le dieran la oportunidad de bailar con Bonavides.



“Yo quiero pedirle al jurado, suplicarle al jurado, mi Andrea te amo, que me den la oportunidad de bailar con el pueblo, quiero bailar con Carlos. Anel, entiendo lo que ha pasado”, explicó Bozzo.



Sin embargo, Montijo se mostró incómoda por tal acción e indicó que era momento para que ambas arreglaran sus diferencias, pues en repetidas ocasiones, se han mostrado los desacuerdos entre ambas conductoras.



Me parece que es una decisión padrísima, me encanta la idea, yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa porque a mí nunca me había tocado estar contigo, pero ahí arreglamos nuestras diferencias que tú y yo tenemos con un mezcal, pero lo más importante es qué dice nuestro jurado”, expresó Galilea.

Por su parte, Latin Lover comentó: “Mientras saque el barco adelante y ayude a Carlos Bonavides, adelante”.



A lo que Bozzo aseguró que ella representará a las personas mayores, “Estaré representando a las mujeres mayores, a esa que nos dicen viejas, momias, acá estoy yo, las represento, y voy a bailar y voy a ganar”, afirmó la peruana.

Galilea Montijo se reencuentra con Laura Bozzo y así reacciona ante su llegada a Hoy: “No me tengas miedo”v https://t.co/cNfF6SrA3H — Laura Bozzo (@laurabozzo) April 23, 2021



Con risas, aplausos y una buena aceptación por sus compañeros de elenco, Laura Bozzo se integró al equipo de baile y despidieron el programa. Por su parte, la peruana y Carlos Bonavides se enfrentarán a Tinieblas Jr. Y Macky para no ser los primeros en salir de la competencia.