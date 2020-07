Urgente reactivar economía en Sonora: Expertos en salud

Es urgente reactivar la economía en Sonora pero con un protocolo general de seguridad e higiene, así como también con restricciones para cualquier negocio de entretenimiento, afirmaron Alejandro Gonzales Mares y Alberto Monteverde Maldonado, expertos en salud, infecciones virales y sistema inmune.

La reactivación económica es urgente, porque forma parte de un eslabón que afecta directa o indirectamente al servicio de salud. Damos por hecho que los servicios médicos se dan, pero no pensamos de donde vienen todos los insumos para proveerlo”, comentó el médico inmunólogo Alberto Monteverde.

Durante el panel de opinión sobre reactivación económica realizado por este medio editorial, el médico infectólogo, Alejandro Gonzales Mares, secundo su opinión, y agregó que si bien la reactivación es necesaria, debe ser solo para actividades esenciales y con un protocolo de seguridad establecido y general para todos.

“Hace falta uniformidad y que se otorguen más herramientas de información sobre las mejores medidas para evitar la transmisión de esta enfermedad.

“Aún así estoy de acuerdo en que no podemos quedarnos estacionados en el ámbito económico, pero no es momento de cambiar a semáforo naranja, porque eso implicaría abrir cines, teatros o gimnasios, lo cual sería algo no recomendable en estos momentos, cuando aún tenemos una transmisión sostenida del virus”, agregó.

MENSAJES CONFUSOS

En cuanto al actuar de las autoridades, ambos expertos consideraron que se han dado mensajes confusos por los tres niveles de Gobierno, lo que ha ocasionado que la sociedad pierda credibilidad y no siga las medidas adecuadas de protección.