"Totalmente de acuerdo": Canaco ante cierre de frontera entre Sonora y EU

HERMOSILLO, Sonora.- Prohibir el paso a ciudadanos estadounidenses y paisanos en la frontera Norte del Estado evitará que haya más contagios en Sonora, consideró Ario Bojórquez Egurrola.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Sonora expresó estar de acuerdo con esta medida tomada por parte del Gobierno del Estado para evitar el paso de quienes no tienen actividad esencial en la entidad.

"Totalmente de acuerdo, si bien es cierto que tenemos mucha relación comercial e industrial, debemos tener esos filtros e impedir esa entrada a los no esenciales y prevenir los contagios", añadió.

Al implementarse esta medida, destacó, es necesario usar todas las formas de comunicación para estar en contacto y comunicados con familiares y amigos del estado vecino, sin poner en riesgo a los ciudadanos sonorenses.

Creo que deben usar otras formas, ¿cómo nos estaremos comunicando? Es momento de usar la mensajería, pero que ya se evite tanto desplazamiento, porque es un riesgo sobre todos por aquellos que son asintomáticos", resaltó.

Espera que esta medida no sea mal vista por el estado vecino de Arizona o que sea tomado como agravio, ya que será beneficioso para ambas regiones.

"Espero que sea temporal y cuando cambie el color del semáforo se vaya restablecer todo de forma escalonada", puntualizó, "tenemos que tomar las medidas pertinentes que estamos haciendo, viendo a favor de todos los sectores".

"A muchos los dejan pasar en los filtros porque no presentan síntomas, pero no se sabe si son asintomáticos o no, esta medida me parece correcta, estoy totalmente de acuerdo", Ario Bojórquez Gurrola, presidente de Canaco.