Se desploman ventas de pescado y mariscos

Guaymas.- Las ventas de pescado y mariscos en Sonora se desplomaron tras decretarse la contingencia sanitaria por coronavirus, a pesar de los bajos precios que mantienen los productores, señalaron líderes pesqueros.



La dirigente de la cooperativa Alianza de Guaymas, Manuela Ojeda Amador, exhortó a los ciudadanos a consumir las especies marinas que están arribando a los puertos del Estado los pescadores ribereños para mantenerlos activos económicamente.



Exhortó a los guaymenses que deseen comprar peces, crustáceos o moluscos a enviarles mensajes a los productores pesqueros de su preferencia para que los productos sean llevados hasta sus hogares, sin necesidad de que las familias salgan a las calles.



“Si no quieren salir, nosotros le llevamos el producto a sus casas, pero por favor no dejen de comprarnos porque de esto dependen nuestras familias, si no vendemos no comemos, apoyen nuestra economía, son productos frescos, sacados al día”, subrayó.



El miembro del Corredor Biológico Pesquero de Puerto Peñasco, Ernesto Gastélum González, subrayó que la mayoría de las personas ven a los peces y mariscos como un platillo gourmet, no obstante de que sus precios son accesibles al público en general.



Señaló que desde que inició la alerta sanitaria por el Covid-19, las plantas pesqueras dejaron de operar debido a la baja demanda de especies marinas en Sonora, lo que ha causado estragos en el sector, porque viven al día.



“En mi caso particular tengo producto que no he vendido de antier, de ayer y se va acumular el de hoy (ayer), porque nadie lo quiere comprar, la gente cree que los productos del mar son gourmet y no es así, no saben que tienen más proteína que muchas cosas que consumen”, externó.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, invitó a la sociedad a consumir los productos del mar que se expenden en las pescaderías de las localidades de la entidad, para apoyar a los productores.



“Desafortunadamente en Guaymas como en Yávaros, Bahía Kino y Peñasco, las ventas de los pescados y mariscos se vino abajo en esta época de Cuaresma, que es la mejor para los productores por la falta de demanda, aquí hay plantas paradas y por consecuencia barcos y pangas”, finalizó.