Pronostican aumento en robo a transportes de carga

HERMOSILLO, Sonora.- Las pérdidas de empleo y una posible escasez de productos de primera necesidad pudieran ser los principales factores de probable aumento de robos a transportes de mercancía en los próximos meses, declaró Jorge Cons Figueroa.



El integrante del Consejo de Administración de Transportes Pitic, informó que en el último año los atracos a transportes de carga han sido un problema que pudiera incrementarse por la crisis causada por el Covid-19.



“Si se escasearan los alimentos, que hasta el momento no se ha presentado, sí pudiera pasar pero creo que el efecto más fuerte se va a dar a la hora de que haya mucha gente desempleada y esa mercancía se robe para venderla entre gente que no tiene trabajo”, indicó.



Y aunque en Sonora este tipo de ilícitos no ha representado grandes pérdidas como en los estados de Guanajuato, Estado de Américo, Querétaro y Veracruz, no descarta que ante esta crisis pudiera tener un alza.



Según la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpv) en 2019 se registraron en el País tres mil 892 robos a transportes de carga, un 49% más que en 2018.



Aunque no se estima de cuánto pudiera ser este incremento, se ha previsto cambiar rutas y horarios de tránsito para reducir los atracos y evitar zonas con alto índice de atracos.

Estiman crezca el robo en 50%

Por Eduardo López

Los proveedores de seguridad para la industria del transporte de carga ven un incremento sustantivo en los robos, como resultado de la pandemia del Covid-19, principalmente en los meses de abril y mayo, cuando aumentaría hasta en un 50%.



Víctor Manuel Prasichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (Anerpv), dijo que los objetivos principales podrían ser cargas de alimentos y productos de primera necesidad.



“Es altamente probable que los atracos a los automotores originen incrementos en los precios de los productos, no sólo por el costo directo del robo, sino también por la generación de un estado de pánico que también genera especulaciones”, declaró.



Las empresas de rastreo satelital, agregó, temen que cuando la economía baje de nivel se incremente la demanda de productos básicos, que la delincuencia organizada vende de forma ilegal.