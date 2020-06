"Presenté fiebre, tos y dolor de cabeza": El enfermero que pasó 13 días internado con COVID-19 en Cananea y venció a la enfermedad

HERMOSILLO.-Agradecido y con el ánimo de reincorporarse en cuanto le sea posible a su trabajo, se encuentra el enfermero José Abel Solís Martínez, tras pasar 13 días internado en el Hospital General de Cananea a causa del Covid-19.

José Abel es una de las 35 personas que a la fecha han dado positivo al virus en la ciudad minera y se desempeña como enfermero en el Hospital General, nosocomio donde también fue hospitalizado y atendido de la enfermedad.

“Estoy muy agradecido con la atención y trato que recibí en el Hospital, ya puedo decir que estoy bien y con el ánimo de seguir luchando para poder continuar apoyando en cuanto me sea posible en mis labores como enfermero general”, puntualizó.

Al terminar su hospitalización, José Abel no tenía donde vivir, ya que no le fue posible regresar a la casa que rentaba para continuar con su aislamiento y tratamiento de la enfermedad , pero en señal de solidaridad, un compañero le brindó una habitación en su hogar.

Recordó que comenzó con síntomas como dolor en la garganta y dificultad para respirar, por lo que se realizó la prueba confirmatoria al virus y al dar positivo se le hospitalizó.

‘’Presenté fiebre, tos y dolor de cabeza, por lo que decidí ir al Hospital General, donde en urgencias me proporcionaron la atención adecuada, me dieron el diagnóstico clínico y radiológico, y estudios de laboratorio, me tomaron la muestra para mandarla al Laboratorio Estatal’’, narró.

Solís Martínez comentó que comenzó a laborar en el Hospital General de Cananea hace aproximadamente dos meses, su trabajo consistía en informar al usuario sobre la contingencia que se está viviendo en todo el país, así como pláticas preventivas de lavado de manos y sana distancia; luego de esto, pasó al área Covid a brindar atención a los usuarios.

‘’Más adelante me pasaron al Centro Covid a seguir con mis funciones; empecé con molestias en la garganta, me revisaron y me dieron tratamiento. Al presentar dificultad para respirar tuve que ser internado y tras 13 días pude ser dado de alta hospitalaria para continuar mi tratamiento en casa’’, compartió.