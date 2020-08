Posible desaparición de la FGR Nogales preocupa a Iniciativa Privada

NOGALES, Sonora.- Nogales enfrenta el riesgo de que desparezcan las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ante recortes presupuestales del Gobierno federal.

Hipólito Sedano Ruiz, vicepresidente nacional Región Pacífico Norte de Canacintra, expuso que de acuerdo a lo informado por personal de la fiscalía, podrían concentrarla en la ciudad de Hermosillo para ahorrar costos.

Destacó que el principal problema es el recorte de recursos, los cuales resultarían insuficientes para poder seguir pagando la renta del edificio actualmente ocupa entre la Avenida Tecnológico y Calle Ana Gabriela Guevara.

Sedano Ruiz destacó que es preocupante que llegaran a desaparecer en la localidad las oficinas de la fiscalía, considerando la dificultad para atender denuncias al tener que acudir hasta Hermosillo, sin dejar a un lado los niveles ya elevados de impunidad.

El Alcalde gestionaría que se queden en la ciudad

Jesús Pujol Irastorza, presidente municipal de Nogales, dijo no tener nada de información oficial referente a que se retire la FGR de la ciudad.

“Vamos y estamos presentes en mesas de seguridad, siguen participando, no ha sido tema que digan que nos vamos de Nogales, es importante su presencia hasta no tener noticias oficiales que se van de Nogales no podemos confirmar’’, señaló.

El alcalde agregó que de confirmarse que se retirarían gestionarían porque se quedaran en la ciudad.