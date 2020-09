Por iniciar riegos de cultivos “adelantados” en Valle del Mayo

NAVOJOA.- El riego de algunos cultivos “adelantados” -denominados así por iniciar antes del ciclo agrícola del 1 de octubre- y de algunas hortalizas, iniciará en los próximos días, informó Rafael Valdés Avilés.



El gerente de Operación del Distrito de Riego 038 del Río Mayo indicó que se solicitaron al Distrito de Riego 038 del Río Mayo y a Conagua 16 millones de metros cúbicos para el riego de 3 mil 950 hectáreas.



Este ciclo se programó un volumen para iniciar con estos cultivos para el ciclo 2020-21, y nos programaron alrededor de 3 mil 950 hectáreas, entre papas (350 hectáreas), hortalizas (250), frijol (mil 800) y maíz (mil 550)”, precisó.



Este año, destacó, se permitió usar agua de presa para el riego de cultivos adelantados por un margen positivo en la presa del Mocúzari que quedó del año pasado.



“El año pasado fue menos superficie, porque no teníamos ese volumen programado, no estaba en presa, no se pudo extraer, y por las mismas condiciones de escasez que fue el año más crítico de almacenamiento de la presa Mocúzari”, añadió.

PREVÉN CICLO POSITIVO



Rafael Orduño Valdez, presidente de la Asociación de Hortofrutícolas del Bajo Río Mayo, manifestó que se vislumbra un ciclo positivo, pues al usar agua de presa y no de pozos, la calidad de los cultivos y sus rendimientos serán mayor.



“En cuanto a hortalizas, ahorita estamos aún en el proceso de trasplantando de chile, el 15 de agosto se inició”, abundó, “seguiremos con los demás cultivos a considerar, que en este mes de septiembre ya se trasplantan los tomatillos, tomate rojos y cebollas”.



La presa del Mocúzari cerró agosto con 473.7 millones de metros cúbicos, que corresponden al 49.38 % de su capacidad total.