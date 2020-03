Piden restauranteros apoyos; anticipan pérdida de empleos

HERMOSILLO, Sonora.- Mesas separadas por más de dos metros, meseros que constantemente desinfectan mesas, sillas y espacios comunes, mesas sin platos ni servilletas de tela, pero también sin clientes, así lucen la gran mayoría de restaurantes de la ciudad.



Durante el fin de semana los restaurantes ubicados en los bulevares donde frecuentemente se ve más movimiento como Morelos, Colosio, Hidalgo, Kino, entre otros, se encontraban vacíos.

Sólo venden un 10%



Balcán es uno de los restaurantes afectados por la contingencia que impuso medidas preventivas ante el coronavirus. En los últimos días, desde que se anunció la estrategia “Quédate en casa”, sus ventas han bajado hasta un 90%.



Se encuentra ubicado en edificio Andenes y abrió apenas en diciembre, el lugar comenzaba a hacerse popular y ante esta eventualidad, aplicaron medidas como reducir el personal presente en

cada turno y extremar medidas de higiene.



Santiago Aguirre, socio de Balcán, dijo que para no cerrar tomaron medidas drásticas de higiene y desinfección, hasta verificación de salud de empleados y proveedores.



“Pusimos el lavado de manos obligatorio cada hora o entre cada servicio, al llegar al establecimiento, cada que toquen un instrumento desinfectarse las manos y antes de ponerse los guantes, a los proveedores se toma temperatura y se reciben por separado y se desinfectan los insumos”, comentó.



Actualmente siguen los mismos empleados y con el mismo sueldo, pero conforme pasen los días están conscientes que con el 10% de ventas la situación será insostenible.



En Girasole, un restaurante especializado en comida italiana, analizan reducir el número de empleados, ya que actualmente hay más trabajadores que comensales.



“Nos hemos visto muy afectados, estamos acostumbrados a alojar a mucha gente y estos días ha sido muy notorio que ha bajado la venta, cada cliente que llega le decimos que se lave las manos o la opción del gel antibacterial”, dijo Ana Arvizu, gerenta del lugar.



Implementan estrategia

Ante esta situación al menos 40 restaurantes agremiados a la Canirac implementaron el bono gastronómico, un vale que adquieren los clientes por adelantado para usarse después de 30 días con un beneficio de hasta el 30% menos.



Con este bono, cuyo costo de 200 pesos otorga 260 pesos al usarlo y el de mil pesos vale por mil 300, los restaurantes continúan recibiendo ingresos y los clientes reciben beneficios al usarlo.



“En nuestro caso, este bono lo puedes adquirir a través de la aplicación de Zesty y se hace válido después y cuando lo uses tienes un beneficio extra”, comentó Judith, trabajadora de Sagrado Remedio.







Escenario crítico



Pero algunas de estas medidas no han sido exitosas para todos y aunque el Gobierno estatal anunció apoyos, en el sector restaurantero no ven una ganancia directa.



“Necesitamos acciones mucho más concretas que apoyen realmente al sector, generamos 35 mil empleos en el Estado, nuestras ventas han caído hasta en un 90% y como ustedes bien saben el 70% de lo que perciben nuestros empleados es la propina; una propina que ahorita no existe”, dijo Sonia García Amézquita.



La presidenta de Canirac en Sonora, indicó que no descartan que de extenderse la crisis se puedan perder empleos, pues de algunos trabajadores las propinas representan el 70% de su salario y sin clientes, no existe este ingreso.

Arman estrategias para sobrevivir



Para hacer frente a las bajas ventas a causa del Covid-19 restauranteros de Hermosillo han promovido a través de redes sociales el servicio a domicilio y el ordene y recoja.



Ya sea por cuenta propia o por aplicaciones como Ubereats, Zesty y Rappi, algunos comercios de comida han optado por esta opción, debido a las recomendaciones de la Secretaría de Salud de evitar lugares concurridos.



A través de redes sociales los restauranteros se han promulgado por apoyar la economía local y no dejar de consumir a pesar de las limitaciones para hacerlo en lugares con más de 10 personas.



Desde pequeños negocios como el caso de Las Garnachas, ubicados en la colonia San Benito; hasta restaurantes con mayor flujo como Balcán, ubicado en edificio Andenes, han visto en el servicio a domicilio, una opción para hacer frente a esta contingencia.



Además la aplicación Ubereats desde la semana pasada anunció que no cobrará el cargo por servicio a domicilio en restaurantes de cada localidad, para que los ciudadanos elijan y apoyen a negocios de su ciudad y no franquicias.