Pide la Coparmex al Gobierno apostar por economía saludable

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no apoyaría a la iniciativa privada para hacer frente a crisis económica por la contingencia del Covid-19, empresarios piden que este tema no sólo sea vea como crisis de salud.



Los efectos económicos causados por esta contingencia serán cada vez mayores, por lo que las empresas requerirán de apoyos del Gobierno federal, indicó Arturo Fernández Díaz-González.



El presidente de la Coparmex Sonora Norte indicó que el informe del Presidente de que sólo se apoyaría a los sectores más vulnerables y no a los empresarios, se ve como un error de formas en que se está manejando la situación.



“En otros países se han emitido programas de apoyo para las empresas en reconocimiento de la importancia de la salud económica y eso depende de que las empresas puedan seguir pagando rentas, intereses, servicios, etcétera”, expresó.



Así como la contingencia sanitaria pasa por diferentes etapas, la económica también, dijo, pues en la primera etapa será minimizar y controlar el daño que sufrirán las empresas y en una segunda fase, se tendrá que buscar la recuperación.



“El Gobierno ya tiene su presupuesto asignado pero necesita financiar estos apoyos y la única manera de lograrlo sería con deuda, nosotros sí vemos la necesidad de que el Gobierno federal entre al quite”, recalcó.