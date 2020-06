“Pega” crisis a vivienda social y residencial plus

La crisis que se agravó a raíz de la contingencia por el Covid-19, afectó las ventas de casas en dos extremos: La vivienda de interés social, por la falta de subsidios, y la llamada residencial plus, por la incertidumbre de la situación económica. En cambio, el mercado de la vivienda residencial media ha resultado durante este año con un aumento en ventas de hasta el 50% respecto al año 2019, informó Jaime Félix Gándara, presidente de la Canadevi en Sonora. “La vivienda residencial o residencial plus, sí se ha dado un poco un ‘frenón’ porque la gente que accede a este tipo de créditos está en una situación de toma de decisiones difíciles, de una situación de riesgo mayor”, comentó. El mercado de estas viviendas, que son aquellas con precios superiores a los dos millones de pesos, ha sido el más afectado tanto en Hermosillo como a nivel nacional, agregó. En el punto extremo se ubican las casas de interés social, para las personas de ingresos más bajos, sector que se encuentra prácticamente detenido, dijo, debido a que la actual administración federal desapareció los subsidios. “La oferta que hay ahorita de vivienda económica, de interés social, es de cero o muy baja, tanto en Hermosillo, como en Sonora y en México, es muy bajo el número de créditos disponibles”, refirió. Los integrantes de la Canadevi, declaró, propusieron al Infonavit un subsidio cruzado con aumentos de los montos de créditos y una baja de la tasa de interés a quienes ganan de cuatro salarios mínimos hacia abajo. GANA VIVIENDA MEDIA Y el sector ganador, en medio de la crisis económica, es el de vivienda media, es decir, aquella cuyo costo fluctúa entre 800 mil y 2 millones de pesos, comentó Félix Gándara. “El perfil de quienes compran estas casas son los de puestos de nivel directivo, gerencial, en maquiladoras, empresas operativas, etcétera, que de alguna manera estuvieron en un proceso de ‘relax’ y tuvieron tiempo de analizar opciones”, aseguró. Este mercado, expuso, será el que tiene y tendrá el mayor avance aún con la crisis actual, lo que ya se refleja en un aumento en las ventas en este segmento. El segmento de vivienda residencial media ha aumentado ventas “Pega” crisis a vivienda social y residencial plus Según Canadevi Sonora, 50% aumentaron las ventas del segmento residencial medio en Sonora en abril y mayo, respecto al primer trimestre de este año. | Banco Digital