Paralización económica debe acompañarse de estrategias de apoyo: Sectores sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- A la contingencia sanitaria por el coronavirus le seguirá una contingencia económica y por ello la paralización de actividades debe acompañarse de estrategias para apoyar a los sectores que no generarán ingreso, urgieron representantes de sectores en la entidad.



Ayer mismo por la tarde, varios líderes empresariales sostuvieron una reunión en la Secretaría de Economía para revisar los posibles mecanismos con los que se les podría apoyar durante esta etapa.



“Estamos pidiendo para la micro y la pequeña empresa, sobre todo a la micro, que son los más urgidos ahorita por recurso para el pago de nómina”, señaló Ario Bojórquez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo.



Desde la sociedad civil, Ernesto Urbina, director general de la organización Hermosillo, ¿cómo vamos?, apuntó que las acciones tomadas por el Gobierno estatal exponen las limitaciones financieras de una administración endeudada para atender la contingencia.



“Parecen acciones limitadas, y parece que no se profundiza en cómo se va a garantizar que los sectores de población más vulnerable por lo menos tengan acceso a alimento, salud y un ingreso”, expresó.



María Dolores del Río, diputada local y coordinadora de Movimiento Ciudadano, expuso que la agenda económica deberá ser uno de los temas prioritarios en el Congreso del Estado, para hacer frente al panorama que se espera; además exhortó a que se apliquen restricciones en la frontera mexicana con Estados Unidos.



“En ese país el número de contagios supera los 50 mil y en el nuestro apenas tenemos 475. Sé que este tema no compete a la Gobernadora pero creo que es urgente”, señaló.



El presidente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas, dijo que este partido presentará formalmente una propuesta para que las siete fuerzas políticas registradas en el Estado renuncien a las prerrogativas del resto del ejercicio fiscal y ese recurso sea parte del fondo de 500 millones de pesos considerado en el decreto.



“Estaríamos hablando de los partidos, si se les descontara el 80% de sus prerrogativas, son 95 millones de pesos, de lo que nos corresponde por ministraciones mensuales de abril a diciembre”, explicó.