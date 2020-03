Nueva variedad del trigo harinero ayuda contra plagas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Si bien la superficie establecida de trigo harinero ha crecido en el Valle del Yaqui de dos años a la fecha, al pasar del 18% al 40%, el cereal se encuentra en riesgo de plagas.



Alberto Borbón Gracia manifestó que casi la mitad de la extensión total de trigo en la región agrícola está establecida con variedades harineras, debido al impulso de los apoyos federales y las nuevas variedades, pero aun así presenta amenazas.



El 90% del trigo harinero establecido en el Valle del Yaqui y Mayo es de la variedad Borlaug 100, explicó el investigador del programa de Trigo del Campo Experimental Norman E. Borlaug (Ceneb), lo que no es positivo.



“Es preocupante, porque así como cuando estaba Cirno, que al 90% de la superficie le pegó roya, así puede pasar con la variedad Borlaug que se está usando ampliamente, y para eso precisamente hace 20 días nos llegó el registro de una nueva variedad que ya teníamos desde el año pasado en proceso de registro”, comentó.



La nueva variedad es la denominada como Ciano M2018, dijo, la cual vendrá a acompañar y no a sustituir a la que se había mantenido en la preferencia del productor.



“Son variedades, las dos, del tipo harinero, sin embargo, esta variedad Ciano, trae un 7 a 10% mayor rendimiento que la Borlaug, es lo que nos ha dado a través de las evaluaciones, y trae mayor tolerancia al carbón parcial”, destacó.



Esta nueva variedad estará disponible para el ciclo 2022-2023, indicó, pues está en proceso de multiplicación.



Recordó que de las 250 mil hectáreas que se establecen en el Valle del Yaqui durante el ciclo otoño inverno, casi la mitad es de trigo harinero, lo que no deja atrás tampoco al trigo cristalino, del cual también hay nuevas variedades.