Logran apicultores sólo una cosecha de miel durante 2020

CIUDAD OBREGÓN.- A diferencia de otros años en que los apicultores cerraban con dos cosechas de miel, una en primavera y otra en la temporada de lluvias, durante 2020 sólo han logrado una, indicó Ramón Granados López.

El representante de la Asociación de Apicultores del Sur de Sonora explicó que la sequía que se vive en el Estado y la destrucción de áreas verdes han golpeado fuertemente la producción de este año.

Comentó que entre Hermosillo y el Sur de Sonora recolectaron 60 barriles de 300 kilogramos cada uno y lograron colocarlos a 45 pesos por kilo.

Nada los favoreció, dijo, concluyeron la única cosecha que lograron con precios muy bajos y sin exportaciones a China, ni Alemania.

El mayor conflicto ahorita está en el Sur de Sonora, y la situación no está afectando solamente a las abejas, es todo el medio ambiente en general el que se está impactando y afectando muchas actividades, no hay árboles, no hay lluvia, está crítico”, indicó.