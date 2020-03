Laboran sin cambios maquilas fronterizas

NOGALES, Sonora.- Las actividades industriales y maquiladoras de Nogales se desarrollaron hasta ayer de manera normal, sin que se reportaran cierres de empresas ni paros técnicos derivados del Covid-19.



Directivos industriales en la frontera indicaron que si bien no había paros técnicos, en varias empresas adoptaron medidas preventivas de salud como filtros sanitarios para los empleados.



“Algunas maquiladoras están adquiriendo termómetros de temperatura, cantidades enormes de gel sanitizante y cubre bocas”, señaló uno de los directivos consultados.



De acuerdo con lo informado por los entrevistados, no han paralizado las labores ni hay empleados que estén trabajando desde sus casas.



Además, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también funcionaban con normalidad en el cuidado de los menores, la mayoría hijos de trabajadores de la industria local.



Hasta ayer al mediodía no habían recibido comunicado alguno donde se solicitara el cierre de instalaciones.