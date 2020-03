Industria manufacturera descarta parar en fase 1 de la contingencia

HERMOSILLO, Sonora.- Las maquiladoras del Estado no pararán labores en la primera fase de la contingencia causada por el Covid-19, pero sí se intensificarán medidas preventivas, informó el presidente de Index Sonora.



Gerardo Vázquez Falcón, mencionó que se tomarán las acciones necesarias en cada etapa de la contingencia y no se descarta un posible paro en caso de que la situación lo requiera.



Luego de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de evitar lugares concurridos y con la campaña “Quédate en casa”, una de las preocupaciones de empleados de estas plantas maquiladoras, era qué iba a pasar en sus trabajos.



El empresario indicó que se atienden las recomendaciones oficiales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener la sanidad de las áreas, pero no se pueden adelantar a suspender operaciones si no se tiene certeza jurídica de parte de las autoridades.



“Estamos viviendo una emergencia epidemiológica, pero también una emergencia económica, con este posicionamiento de suspender actividades, nosotros necesitamos más, mediante un publicación en el Diario oficial para ver las condiciones y los cómos”, expresó.



En caso de que se suspendan labores, los patrones están obligados a pagar únicamente un salario mínimo, mencionó, por lo que se tienen que ver todas las posibilidades ante esta contingencia y tomar las decisiones conforme se presenten los hechos.