Gobernadora proyecta que Sonora reactive actividades económicas gradualmente

HERMOSILLO, Sonora.- Se proyecta que las actividades económicas del Estado de Sonora se reactiven gradualmente, empezando con las actividades más indispensables, manifestó la Gobernadora Claudia Pavlovich.

La mandataria estatal señaló aunque no se tiene una fecha estimada, ya nada volverá a ser como antes hasta que se tenga la vacuna del Covid-19. Indicó que hay la mesa de trabajo con académicos especialistas en donde se analizará el regreso de las actividades en el Estado.

“Esa mesa, esos académicos van a decidir cómo vamos a volver, lo que sí les digo es que va ser gradual, es lo importante para volver con éxito.

“Yo he estado en las mesas haciendo un poco de preguntas y de insistencias de temas importantes porque hay municipio donde no hay un sólo caso, donde no puede ser igual que en Hermosillo o Guaymas”, recalcó.

La gobernadora enfatizo en los más de 50 municipios donde no hay contagios de COVID-19, y reconoció el trabajo que se hace de prevención en cada uno de ellos y el manejo se que tiene.

En cuanto al subsidio de la energía eléctrica en Sonora, la mandataria estatal dijo que sí se logró que se acepte para todos los municipios pero no se sabe cuándo entrará en vigor, pues en años anteriores el subsidio comenzaba el 1 de mayo.



