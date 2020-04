Gasolineros piden no restringir la venta, ante coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.- Hay otras medidas que pudieran aplicarse antes de restringir el servicio de gasolina a vehículos no esenciales, pero al gremio de expendedores de combustible no se les tomó en cuenta, manifestó Gaspar Ortiz Duarte.

El presidente de Onexpo Hermosillo indicó que se pudiera implementar el autoservicio, pero no restringir un servicio de primera necesidad.

Ortiz Duarte expresó:

A nosotros no se nos tomó en cuenta para nada, entendemos que es una emergencia sanitaria pero no se nos tomó en cuenta y tenemos otras medidas para no negar el servicio".