Ganaderos sonorenses: Con la mira puesta en China

Los exportadores de carne de res y cerdo de Sonora ya se alistan para expandirse al mercado chino.

El coronavirus que surgió en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, ha pegado en un 40% en la producción del país asiático, lo que representa una oportunidad para los productores mexicanos, dijo Rogelio Pérez Sánchez, director de Mexican Beef Exporters Association, en entrevista con Grupo Healy.

Si bien es cierto que no tienes un problema cerdo-humano, sí tienes un problema de movilidad de la gente. Las restricciones que están poniendo a nivel interno en China, donde se dan instrucciones de no movilizarse, el quedarse en casa, hacen que las empresas estén de una manera paralizadas, han detenido su producción o bien no están funcionando de una manera normal”, explicó.