Están comercios sin plan por crisis

HERMOSILLO, Sonora.- Los comerciantes del Centro de la ciudad en Hermosillo no cuentan con un plan de negocios en caso de que debieran cerrar por la falta de clientes ante la contingencia por el coronavirus.



Ante las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado de quedarse en casa y evitar espacios concurridos luego de confirmarse el primer caso de Covid-19 en Hermosillo, los comercios serían de los sectores más afectados.



Para algunos propietarios de negocios, con la baja en ventas se dificultará pagar servicios como rentas de los locales, salarios de empleados y parte de la mercancía, pues desde este martes ya hubo menos clientes.



“Las recomendaciones son que se ponga más atención a la limpieza o en su defecto cerrar, no sabríamos qué va a pasar, sí va a pegar porque tenemos que pagar empleados, renta, pero si te lo dice la Secretaría de Salud, ¿qué vamos a hacer?”, comentó Alberto Sandoval, comerciante del

Centro.



En el caso de los locatarios del Mercado Municipal, coincidieron en que no habían recibido indicación alguna de parte de autoridades o el propio Patronato o la Unión de Comerciantes, pero esperan que hoy se emita alguna información oficial.



Hasta ayer las cámaras empresariales como Canaco y Canirac no se habían pronunciado sobre posibles afectaciones económicas y se limitaron a dar recomendaciones preventivas a sus agremiados.