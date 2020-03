Empresarios piden apoyo para enfrentar la Fase dos

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el ingreso de la Fase dos de la pandemia del Covid-19 en México, empresarios sonorenses exhortaron al Gobierno federal a emitir apoyos al sector empresarial para poder enfrentar la situación en la que desde hace más de una semana se está enfrentando y que explique cómo se va a operar a partir de hoy.



Para Gabriel Zepeda Vázquez, presidente de Canacintra Hermosillo, es importante determinar cómo se trabajará y los alcances de las medidas.



“Para el tema laboral estaremos trabajando en las próximas horas en mesa de diálogo incluyendo Secretaría de Trabajo, de Economía, Gobierno, Salud, con empresarios y sindicatos para tomar

decisiones ...”, afirmó.



Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index Sonora, explicó que hasta anoche, la Secretaría de Economía federal confirmó al sector maquilador que puede seguir operando, pero con ciertas condiciones para que las personas vulnerables no se vean afectadas.



“Nos hemos dado a la tarea de entrar en comunicación con la Secretaría Nacional, así como la de Trabajo y mañana (hoy) con el Consejo Nacional de Salubridad, para pedir que se clarifiquen o se hagan con algunas explicaciones de cómo va operar todo esto.



“Por el momento, la Secretaría de Economía nos confirma que podemos seguir operando en el sector maquilador y, por otro lado, nosotros seguiremos respaldando las acciones del Gobierno del Estado de Sonora para poder mitigar oportunamente los contagios”, dijo.



ANALIZAN CRÉDITOS



Ario Bojórquez, presidente de Canaco Hermosillo, expuso que como organismo han buscado el apoyo en las distintas dependencias para mitigar la recesión que están viviendo los comercios y, al parecer, obtuvieron una respuesta favorable.



“Andamos viendo una línea blanda de crédito para afiliados a la Cámara. Estamos ya muy avanzados, esperamos que en los próximos días podamos decir que ya conseguimos algunos montos; no te puedo decir montos, porque es en lo que nos encontramos.



“Este dinero sería básicamente para el pago de los sueldos de nuestros empleados. Eso no es para otra cosa, más que simplemente para eso, para las necesidades básicas que tienen los negocios. Eso es lo que andamos buscando, más que nada, que nos den prórroga”, externó.