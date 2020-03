Empresarios cumplen con declaración anual

HERMOSILLO, Sonora.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no perdonó y este martes se venció el plazo para que personas morales hicieran su declaración anual.



Empresarios de distintos sectores del Estado aunque esperaban prórroga o apoyo para hacer frente a la crisis causada por el Covid-19, no la recibieron y realizaron a tiempo sus declaraciones.



Ario Bojórquez Egurrola, presidente de Canaco Hermosillo, resaltó que despachos contables afiliados a Canaco le informaron que las declaraciones se han realizado de forma regular, igual que en años anteriores.



El presidente de Canacope, Martín Zalazar Zazueta, indicó que la mayoría de agremiados que tenían como plazo este martes, han hecho su declaración, pues se habían preparado desde meses atrás.



“La mayoría ya saben que es el 31 de marzo el plazo, así que ya están preparadas para ello, con anticipación ya saben el importe que van a pagar, pues el corte es hasta el 31 de diciembre”, dijo.



En la industria de la transformación con más del 80% de empresas cerradas por el decreto estatal, los agremiados esperan algún tipo de apoyo de parte del SAT, expuso Gabriel Zepeda Vázquez, presidente de la Canacintra en Hermosillo.



“La información está muy incierta, hay quienes me han expresado que prefieren pagar una multa posterior, que gastar el dinero que tienen para la supervivencia porque no sabemos cuánto va a durar el periodo de inactividad”, resaltó.