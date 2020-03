Emprenden el rescate del Centro Histórico

HERMOSILLO, Sonora.- Reactivar el Centro Histórico de la ciudad y unir diferentes usos dentro de una colonia que antes era únicamente residencial, ha sido parte del trabajo de Habitante, empresa creada por Marcela Orozco y Pedro Soria.



Habitante es un centro reactivador de espacios que desde hace más de un año comenzó a buscar residencias en desuso del bulevar Hidalgo para convertirlas en un espacio donde se unieran servicios como hospedaje, restaurantes, bares, tiendas y oficinas.



El punto de moda



Plaza Londres es obra de estos jóvenes que a través de este proyecto de bienes raíces rentaron una casona en desuso en la esquina de las calles Londres y bulevar Hidalgo, para convertirla en un hotel boutique que actualmente es el punto de reunión de moda de los jóvenes hermosillenses.



Empezó como hotel con cinco habitaciones, después se unió una cafetería y un restaurante y ahora cuenta también con un restaurante-bar, negocios de comida, tiendas, un centro de arte, un spa y un consultorio de nutrición.



Marcela es arquitecta y Pedro es administrador, juntos fundaron Habitante, a la par de la asociación civil Centro Capital, que busca rescatar propiedades del Centro Histórico de Hermosillo.



“Estamos empezando en la colonia Centenario, buscando un beneficio para inversionistas y dueños de propiedades donde se le pueda dar un uso distinto al que actualmente tienen, servicios de hospitalidad, oficinas y atraer una nueva oferta de espacios a la colonia”, dijo Pedro.



Espacios conectados



En esta misma zona tienen el proyecto Casa Hidalgo, ubicado en la esquina del bulevar Hidalgo y calle Marsella, donde se encuentran oficinas para renta, una cafetería y un restaurante.



El objetivo de los jóvenes es crear estos espacios con distintos usos conectados en una zona céntrica de la ciudad, pero manteniendo una armonía con los vecinos y también la autenticidad de la arquitectura de las viviendas.



“Nace de un proceso de investigación académico de cómo una sociedad debe desarrollarse de mejor manera, pensando en quién quiere vivir en Hermosillo, por qué quieres vivir aquí y por qué quieres visitar Hermosillo”, comentó Marcela.



Hermosillo, al igual que muchas ciudades, ha crecido en su mayoría a las periferias, pero proyectos como los de Habitante buscan aprovechar espacios ya existentes en zonas que la gente visita para potenciarlos.



“En el mundo las ciudades se han sobrepoblado en los últimos 50 años, esa explosión urbana ha llevado ciertos desafíos como tráfico, contaminación, problemas ambientales, escasez de recursos, inseguridad, y queremos que el Centro sea un lugar dinámico, confortable, vivo, y que conecte los espacios oficinas”, agregó.



Sitios armónicos



Y aunque incluir distintos usos en un solo edificio no es nuevo, Marcela y Pedro esperan que zonas como el bulevar Hidalgo puedan detonar en atraer inversiones para que Hermosillo sea un lugar agradable para hacer negocios, turismo, pero también para los mismos habitantes.



Al mantener la arquitectura de estas casas se busca que los comercios no rompan con la armonía de la zona y que se aproveche lo existente, como el caso de Plaza Londres, donde la casa tenía diversos muros falsos con puertas de madera que se reutilizaron y ahora son las mesas que están al exterior de la plaza.



“Plaza Londres es una casa antigua que se remodeló, pero que se mantiene con la misma arquitectura, buscamos que los espacios tenga luz natural y que no sea muy invasiva la apropiación de los espacios, no se vean anuncios grandes en la calle, trata de mimetizarse”, indicó Marcela.



Este proyecto actualmente está sólo en el bulevar Hidalgo, pero esperan que trascienda a distintas zonas de la ciudad para aprovechar lo que Hermosillo tiene y con ideas visionarias, buscar despuntar la zona.