El Covid-19 es incierto al igual que sus secuelas: Enrique Clausen

HERMOSILLO, Sonora.- El Covid-19 sigue siendo muy incierto, como también sus secuelas, por lo que no se debe de confiar de lo que llaman inmunidad de rebaño contra virus, lo más importante es seguir cuidándose y evitar contagiarse para evitar lamentaciones, resaltó Enrique Clausen Iberri.



Tras informarse que este día se confirmaron ocho fallecimientos y 122 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, el secretario de Salud indicó que a diferencia de lo que muchos pueden pensar, el COVID sigue siendo incierto, ya que se desconocen muchas cosas del virus, como las secuelas que puede dejar o si en verdad todas las personas pueden ser inmunes al contagiarse, por lo que llamó a seguir con las medidas preventivas y evitar contagiarse.



Señaló que la inmunidad de rebaño en otras enfermedades ésta solo se adquiere cuando alrededor del 95% de la población esté vacunada, la inmunidad de rebaño se logra protegiendo a las personas del virus, no exponiéndose a él, por lo que es primordial que no se dejen las medidas preventivas de contagios contra el Coronavirus, como la regla de tres.



“No sabemos tantas cosas como quisiéramos de esta enfermedad, no sabemos lo suficiente sobre la inmunidad, sobre la respuesta del organismo, no sabemos qué tan fuerte o duradera puede ser la infección, pero lo que si sabemos ahora es que una vez que te infectes no hay marcha atrás y las secuelas pueden llegar”, explicó.



Este día, 10 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 31 mil 826 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron ocho decesos en cinco hombres y tres mujeres, en dos residentes de Hermosillo; dos de San Luis Río Colorado; uno de Nacozari de García; uno de Cajeme; uno de Etchojoa y uno e Huatabampo, cinco de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud, acumulándose 3 mil 079 defunciones.

Este jueves, se registraron 122 nuevos casos por COVID, en 73 mujeres y 49 hombres, para un total de 36 mil 345 casos en la entidad, 81 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 11 de Cajeme; ocho de Caborca; seis de Cananea; cuatro de San Luis Río Colorado; tres de Nogales; dos de Pitiquito; dos de Guaymas; uno de Puerto Peñasco; uno de Nacozari de García; uno de Trincheras; uno de Altar y uno de Huatabampo.

Este día se confirmaron tres casos pediátricos, en un niño y dos niñas, acumulándose 713 en total; hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; 16 de los 122 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se tiene un 17 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 57 por ciento en instituciones privadas; se han realizado 60 mil 755 pruebas; se han confirmado 36 mil 345 casos y se han descartado 24 mil 410; 10 mil 607 casos con cuadros leves; mil 270 activos y 9 mil 337 concluyeron su seguimiento; 22 mil 489 pacientes se han curado y 170 pacientes se encuentran hospitalizados, 57 de ellos estables, 88 graves y 25 críticos.



