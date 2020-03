Claman por apoyos comerciantes informales

Entre los afectados por las medidas de distanciamiento social, los comercios informales y pequeños tienen el escenario más difícil. Con una baja de ventas de más del 50%, piden apoyos de las autoridades.

Préstamos, retrasos en pagos de servicios básicos y apoyos económicos, son algunas de las peticiones que consideran comerciantes serían una buena opción, pues hasta el momento sólo han visto que se anuncian beneficios para empresas y otros sectores.

Roberto Álvarez trabaja en una carreta de hot dogs en el Centro de la ciudad. Él es uno de los 664 mil 57 sonorenses que trabajan en la informalidad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Actualmente son tres empleados los que se mantienen del negocio, pero parece que “todo se le juntó”, cerraron el mercado y hay obras viales que dificultan la llegada de las pocas personas que acuden al Centro.

Pero la preocupación actual es por la contingencia del coronavirus, están conscientes de que en algún momento tendrán que cerrar, pero no han recibido nada de información y por lo pronto alargan lo más que puedan trabajar para seguir con su ingreso diario.

No nos han dicho si nos van a quitar, sí haría falta que nos informaran de perdida para no estar sin saber, no estamos preparados para quitarnos, si nos quitan no sabríamos qué hacer”, comentó.