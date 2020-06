Cierre de comercios no frenó movilidad, pero sí la economía en Guaymas, aseguran

GUAYMAS.- Mientras cientos de comercios no esenciales permanecieron con las puertas cerradas en Guaymas para evitar la proliferación del Covid-19, los ciudadanos mantuvieron una movilidad diaria de entre el 43 y 63%.



Las autoridades municipales y estatales desde el primer día que inició la campaña “Quédate en Casa”, no lograron frenar el flujo de personas que salían a las calles a realizar actividades no esenciales, pero sí mantuvieron cerrados los locales con venta de ropa, calzado y otros productos no esenciales.



La movilidad en las playas al principio la tuvieron controlada con apoyo policial, pero en las últimas dos semanas se ha observado caminar a decenas de hombres y mujeres de diferentes edades, durante las mañanas y tardes.



En la bahía de San Carlos, principalmente en los fines de semana, se ven embarcaciones turísticas privadas, las cuales son las únicas autorizadas para salir a pasear o pescar con hasta cuatro personas a bordo; mientras los yates de renta permanecen inmovilizados en los muelles.



La mayoría de los hoteles operan con un 30% de huéspedes, de su capacidad máxima, en atención a los protocolos de sanidad establecidos por la Secretaría de Salud, con el propósito de evitar riesgos de contagios de coronavirus.



El lunes 1 de junio abrieron sus puertas cerca de 140 locales con venta de artículos no esenciales ubicados en el interior y exterior del Mercado Municipal, a pesar de las indicaciones de las autoridades de Salud, por la crisis económica que enfrentan.



Abrirán más negocios

A partir del 15 de junio, las puertas de alrededor de 200 comercios no esenciales en Guaymas se abrirán, bajo medidas sanitarias establecidas por autoridades de salud, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios Turísticos.



Mauro Masson Zamudio señaló que los empresarios afiliados a la Canaco trabajan en las medidas sanitarias que establecerán con la reapertura de sus locales con venta de ropa, calzado y otros productos que ofertan en diferentes ubicaciones.



“Es necesario volver a abrir los negocios y estamos trabajando en ello, si los afiliados quieren más información pueden llamar a nuestra sede en Guaymas al teléfono 622-222-0626”, puntualizó.



En Guaymas, el 1 de junio abrieron cerca de 140 locales del interior y exterior del Mercado Municipal con venta de productos no esenciales, implementando medidas estrictas de sanidad, y nadie los detuvo, debido a la necesidad económica que enfrentan tras estar sin trabajar por más de dos meses.



Quitan filtros por presión: UMPC



Los filtros sanitarios que mantenía la jefatura de la Policía y Tránsito Municipal en coordinación con Guardia Nacional se retiraron por presión ciudadana, subrayó el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Mario Madueño Tirado señaló que mientras mantuvieron cerradas las principales vialidades de la ciudad, se redujo la movilidad en un 40% y cuando se abrieron aumentó poco más del 20%, y no todas las personas que salen de sus hogares lo hacen por actividades esenciales.



“Había mucha inconformidad con los retenes, se quitaron por la presión ciudadana, pero era una buena medida para controlar el flujo de personas en las calles, ahora es más difícil hacer que se mantengan en casa, no podemos andar detrás de cada uno”, subrayó.



Las personas que son detectadas en las playas, aseveró, son retiradas con la fuerza pública, aunque la mayoría hace caso omiso y regresan para ejercitarse o disfrutar del lugar, aunque todavía están restringidas.



En la anticipada apertura de comercios no esenciales, destacó, es facultad del Gobierno del Estado actuar, porque es quien publicó el decreto con las acciones que se aplicarían para controlar la pandemia por Covid-19.



Hoteles reducen operatividad

Los prestadores de servicios en Guaymas y San Carlos cerraron sus hoteles al iniciar la pandemia por Covid, y tras la apertura redujeron la operatividad hasta en un 80% para cumplir con los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud.



El hotelero Sergio Carlos García Rascón aseguró que los hoteleros han seguido las indicaciones de las autoridades de Salud, aunque la reducción en la renta de cuartos se dio en automático por la ausencia de vacacionistas tras decretarse la contingencia sanitaria.



Los propietarios de hoteles que tienen servicio de restaurante, indicó, se mantuvieron en operación para mantener el pago de la nómina de empleados y así evitar despidos.



“Estamos solos, no tuvimos Semana Santa y ahora no tenemos turistas en Guaymas y San Carlos, esa es la triste realidad y todos los prestadores de servicios aplican las medidas sanitarias que nos exige la Secretaría de Salud”, apuntó.



Sólo yates privados

Las únicas personas que pueden navegar en la bahía de San Carlos son los propietarios de embarcaciones turísticas, mientras que los capitanes que ofrecen paseos y servicios de pesca deportiva, esperan que les den luz verde, señaló Daniel Grajeda.



El capitán de yate apuntó que la Capitanía de Puerto restringió operaciones a quienes rentan los servicios de paseo y pesca deportiva desde hace más de 75 días y eso ha causado serios problemas económicos en unos 200 trabajadores y dueños de embarcaciones.



Mencionó que hoy en día están en negociaciones con autoridades federales, estatales y municipales para retomar actividades con restricciones y medidas sanitarias en cada uno de los servicios que presten.



Las embarcaciones turísticas, mencionó, podrían salir con un 60 ó 70% de su capacidad, previa sanitización en cada servicio que presten con material avalado por la Secretaría de Salud, y bajo medidas sanitarias establecidas.



“La mayoría de los capitanes que viven de la renta de sus barcos, los sacó del agua y se los llevó a terrenos que tienen en Guaymas y a la Marina Seca de San Carlos porque la renta es más barata, ya no podían seguir pagando el costo del muelle”, comentó.



Un grupo de estadounidenses, indicó, los han estado apoyando con entregas de despensa y dinero en efectivo que obtienen de donaciones y actividades que realizan, pero hasta ahora ninguna autoridad ha volteado a verlos.

