Cierran 30 comercios del Centro

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la falta de actividad en el primer cuadro de la ciudad por la emergencia del coronavirus, unos 30 comercios de ese sector tuvieron que cerrar y más de 400 personas quedaron sin empleo, aseguró Rubén López Peralta, líder de la Unión de Comerciantes.



Ayer al mediodía, vendedores semifijos y ambulantes se manifestaron en el bulevar Hidalgo debido a que, señalaron, no han tenido apoyos por parte de ningún nivel de Gobierno para afrontar esta crisis.



Las exigencias son exentar el cobro del servicio del agua y algunos impuestos por parte del Estado, debido a que por la poca actividad económica no es posible pagar servicios, sueldos, entre otros.



“Queremos que la autoridad municipal, estatal y federal tengan un acercamiento con los comerciantes, que se sensibilicen. Ahorita en el Centro hay más de 30 comercios cerrados”, dijo López Peralta.



Señaló que desde el pasado viernes se realizó un llamado a las autoridades, sin embargo no hubo una respuesta favorable hacia los empresarios y emprendedores.



“Son muchos los comerciantes que nos han apoyado y que están en esta manifestación pacífica en carros, no hay contacto persona a persona, donde vamos a bloquear el bulevar Hidalgo”, añadió el representante de la organización.



Los vehículos manifestantes circularon lentamente desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta la Plaza Zaragoza, con las intermitentes puestas y la leyenda en su parabrisas #ComerciantesdeHermosilloUnidos.



Tras llegar a la Plaza Zaragoza, Ramón Hernández, empleado del Área de Asuntos Políticos del Ayuntamiento de Hermosillo y Rafael González Borrego, director de Mediación Social del Estado, se reunieron con López Peralta para llegar a un acuerdo.