Bajan 57.1% controversias de usuarios contra bancos

HERMOSILLO, Sonora.- Los cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas y disposición de efectivo en cajero, fueron las causas más comunes de las controversias reportadas por usuarios ante la Condusef.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en el periodo de enero a julio de este año se registraron un total de mil 537 controversias.

Blanca Rosas López, titular de la Unidad BA9 en Sonora, detalló que estas controversias representan una disminución respecto al mismo periodo del año pasado de un 57.1%, lo que se atribuye al cierre de oficinas de atención para estos conflictos.

Los productos más reclamados fueron tarjetas de crédito, tarjetas de debido, seguros de autos, créditos personal, cuentas de cheques entre otras.

“Las principales causas por las que se presentaron las controversias fueron cargos no reconocidos, con 160; disposición de cajero no automática no reconocidos, con 120; transferencias electrónicas no reconocidos reconocidos con 107”, detalló.

La banca múltiple contempló el 64.5% de los asuntos, seguido de aseguradoras con el 16.9% y en tercer lugar las afores.

Las instituciones con más controversias fueron BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Banco Mercantil del

Norte, que en conjunto contemplan casi la mitad de los reportes.