Baja la venta de carne por la Cuaresma... pero también la de pescado

Los ciudadanos de Hermosillo ya no son tan estrictos a la hora de seguir los ayunos típicos de Cuaresma y este hecho se refleja en una disminución en la venta de carnes rojas… pero también de pescados y mariscos.

Las tradiciones religiosas y de otro tipo han cambiado con el tiempo y las ventas de mariscos en lo que va de esta Cuaresma registran una baja en relación a años anteriores, según coincidieron locatarios del Mercado Municipal.

De incrementar hasta 60% las ventas de productos del mar en esta temporada, ahora apenas suben de 20 a 30%, pues los comerciantes consideran que la gente ya no sigue las tradiciones.

Ya no son los tiempos donde se hacían unas colas para comprar pescado los viernes, ahora sí se ve que suben las ventas como en un 20%, pero antes era mucho más, a la gente ya no le importa eso de no comer carne”, dijo Leonel Cruz, propietario de una pescadería.