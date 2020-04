Apuesta la IP a la unión para “dar vuelta” a la crisis

HERMOSILLO, Sonora.- Mediante la unión de los sectores productivos y un plan civil de ayuda entre particulares, es la forma en que se puede dar la vuelta a la crisis económica, ante la falta de apoyo del Gobierno federal, coincidieron líderes empresariales.



Los dirigentes locales reaccionaron al llamado que realizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien ayer invitó a un gran pacto nacional para salvar a las empresas y los empleos, sin contar con el Gobierno.



En una videoconferencia con los líderes de organismos cúpula de lempresarios en México, realizada la mañana del martes, se convocó también a las centrales obreras a unirse al pacto, peticiones que fueron avaladas por empresarios locales.



No esperan apoyos



Para el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), la iniciativa privada debe en conjunto presentar propuestas para enfrentar la crisis, pues considera que de parte del Gobierno no recibirán apoyos.



“Necesitamos el sector empresarial hacer una gran estrategia consolidada y dejar que el Gobierno siga haciendo sus estrategias de política y se resguarde el orden y la paz, no es crítica sino que no nos queda de otra”, dijo Gerardo Vázquez Falcón.



Sólo en Sonora, en poco más de dos semanas de contingencia, se han dejado de exportar 500 millones de dólares, recalcó.



El presidente de la Coparmex Sonora Norte, indicó que si se extiende el paro de actividades productivas, se estima que cerca del 30% de las pequeñas y medianas empresas van a cerrar.



“Los trabajadores deben tener un puesto de trabajo al cual regresar cuando pase la contingencia, para proteger a los trabajadores se debe proteger la fuente de trabajo y esa es la empresa”, comentó Arturo Fernández Díaz-González.



Buscan planes



En el caso de los sectores de comercio y turismo, se ha buscado un plan de 90 días con la búsqueda de apoyos de la banca comercial para las empresas que presentan problemas de liquidez.



El representante de Fecanaco en Sonora, Martín Zalazar Zazueta, declaró que ellos también idearon un plan de rescate con duración de tres meses.



“En el informe el Presidente dijo que no iba a haber apoyos, no le vemos posibilidad que cambie, buscamos con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice apoyos a través de la banca privada”,

resaltó.



Diálogo en tres frentes



Y de parte del sector laboral coinciden en que en esta lucha deben encontrarse unidos, por lo que propusieron un frente tripartita entre Gobierno, sector empresarial y trabajadores,

Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, expuso que debe haber comunicación abierta que no excluya a ninguna de las partes.



“Proponemos que haya un diálogo social tripartita no con un afán de confrontación sino de mejorar el diálogo y una mejor toma de decisiones con un Gobierno que tenga voluntad de escuchar y tomar en cuenta todas las voces”.