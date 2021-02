HERMOSILLO.- Luego de registrar una caída anual en las ventas al mes de enero, las agencias de autos de las diferentes marcas apuestan al financiamiento para poder vender más unidades en los siguientes meses, manifestó Jesús Ramón Martínez.

El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Sonora dijo que actualmente hay amplia cooperación de las armadoras con los distribuidores y esperan que las financieras aporten nuevos esquemas de crédito.

Es lo que se está esperando, que se pongan más accesibles para las ventas porque ahorita si no hay créditos no hay movimiento, las ventas al contado ya casi no se dan, hay dos o tres en el mes y las demás puro crédito”, afirmó.

El directivo detalló que los sonorenses continúan con la preferencia hacia los Hay amplia cooperación de armadoras Apuesta la AMDA al financiamiento para vender más autos compactos, mismos que representan más del 40% de las ventas en las agencias locales.

“Son carros chicos, que no gastan mucha gasolina, ya el resto son carros intermedios entre pick up y sub compactos o carros medianos, para la gente que prefiere unidades un poco más grandes”, abundó.

Aunque las ventas de los autos compactos son buenas, generalmente, expuso, no se reflejan en ingresos para las agencias porque no dejan altas utilidades, como los autos más grandes.