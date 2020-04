Aprende a invertir en forex sin ser un experto

"Foreign Exchange", comúnmente conocido como Fórex. Este es el nombre que recibe el mercado de divisas, uno al que cada vez miran más personas cuando quieren empezar a dar sus primeros pasos en el mundo de la bolsa, uno en el que cada vez hay más y más personas que acaban tirando la toalla, abrumadas por sus errores.



No tiene por qué ser así. De hecho, si sigues leyendo vas a poder conocer varios consejos esenciales para empezar a invertir en el mercado de divisas, incluso sin tener ni idea de cómo funciona.



Consejos para empezar a invertir en Fórex sin conocimientos

Lanzarse a invertir en Fórex sin conocimientos es un poco como saltar a una piscina sin saber si hay agua o no: puede salir muy bien o puede ser un auténtico desastre. Nosotros no queremos que te des de bruces en el fondo de una piscina vacía, queremos que puedas nadar en la abundancia, aunque al principio no sea del todo posible. Por eso, te traemos una ayuda esencial que todo buen novato en la materia debe tener muy en cuenta.



Varios consejos para invertir en este terreno con menos miedo y con algo más de firmeza. Te recomendamos que prestes mucha atención y que, ante todo, sigas las indicaciones que te vamos a dar. Si lo haces, te adelantamos que cosecharás resultados mucho mejores que de otra forma.

Usa un buen broker online

Necesitas buenas herramientas para trabajar en inversiones, y para ello lo más importante, sobre todo teniendo medios digitales a tu disposición, es contar con un buen broker online. Estas plataformas son las que permiten realizar todas tus operaciones, y además pueden ayudarte con sistemas automatizados para que no tengas que estar prestando atención constantemente a cada movimiento en bolsa.

De todas las existentes, cibfx.com (Capital Investment Brokers) es una de las más destacables. Este broker de internet te lo pone muy fácil para comprar y vender en cualquier par de divisa que desees. De hecho, cuenta con material adicional muy interesante para aquellos que están empezando en el mundo de la bolsa. Una herramienta ligera, potente y a la vez intuitiva, que te da la mano para que puedas dar el salto sin miedo a este sector. Sin duda, de lo mejor que hay en el mercado actualmente para quienes están empezando, y también para quienes ya tienen cierta experiencia.

Recurre a los mejores pares de divisas



En el Fórex, el elemento principal son los pares de divisas. Esta dupla que se apoya en la diferencia del precio de las monedas de diferentes países, es el principal activo con el que vas a operar dentro de este campo del mundo bursátil, por eso, te conviene saber cuáles son los pares más destacables tanto por facilidad, como por información y movimientos de valor.



Procura moverte siempre en entornos relacionados con el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés o la libra británica. A partir de ahí, también es aconsejable operar con los dólares canadienses, los neozelandeses y los australianos, amén del franco suizo, propuesta también bastante interesante.

Empieza por informarte sobre estos y trabaja con ellos, ya tendrás tiempo de adentrarte en terrenos más complicados y menos conocidos cuando tengas más soltura.



Estudia los conceptos más importantes



Si quieres manejarte bien en el mundo del Fórex para invertir con buen criterio, y ganando dinero, es fundamental que te pongas a estudiar un poco. Necesitas conocer conceptos como los CFD, los tipos de operaciones que puedes realizar, los márgenes de beneficios, las comisiones, los horarios... Todo eso forma parte del contexto en el que vas a moverte con cada operación que realices con tu bróker, y desconocerlo es como intentar correr sin saber siquiera ponerte de pie. Por esto es bueno elegir un broker que te ofrezca herramientas de aprendizaje (en el broker CIBfx por ejemplo cuentas con cientos de video tutoriales, e-books, calendarios económicos y otras herramientas para explicarte al detalle cómo sacar mejor provecho de este fascinante mundo).



Dedica un tiempo a estudiar un poco, aprende y domina los conceptos esenciales de este sector y, ante todo, no tengas prisa en comprar o vender. Tienes mucho por aprender, aunque no vas a tardar tanto en comenzar a operar, te lo adelantamos. Si nos haces caso en este punto, te aseguramos que afrontarás con mucha más cabeza cualquier estrategia que puedas llevar a cabo.



No te lo tomes como un juego



En base a lo anterior, hay algo importantísimo que tenemos que destacar. Invertir en Fórex no es apostar por un caballo ganador, es actuar siguiendo una estrategia que contemple una serie de variables. Aquí no hay azar influyendo, porque aquí no estamos ante un juego, y eso es lo primero que debes tener claro. No estás jugando, estás operando, y hay muchísimas personas que confunden ambos términos, lo que siempre lleva a un desastre absoluto.



Actúa siempre con cabeza y teniendo una estrategia clara, no des pasos azarosos, porque eso lo único que va a conseguir es que tarde o temprano acabes desistiendo tras una caída y otra, y otra.