Apoyan empresarios “Código Rojo” de Salud, pero dan recomendaciones

HERMOSILLO.- Una opinión dividida, donde además algunos le dieron una recomendación a las autoridades, fue la que tuvieron líderes empresariales de Sonora sobre la estrategia “Código Rojo. Primera Etapa”, que implementará la Secretaría de Salud a partir de este día para atenuar el contagio del coronavirus.

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, explicó que las labores continuarán de forma “normal” hasta las 22:00 horas, ya que la restricción va enfocada en los ciudadanos.

Además que es necesario que la autoridad sea enfática en las medidas de prevención tanto para los ciudadanos como para el comercio informal.

Se busca inhibir las reuniones en domicilios particulares, no es afectar la actividad económica. Aquí el llamado es a la población que si no tiene nada que hacer fuera del domicilio después de las ocho no lo haga”, comentó.

“Nosotros vamos a seguir exactamente igual de cómo veníamos operando ahorita. Esto no afectará para nada”, explicó.

Desde diciembre se trabajó con un 15% de aforo en áreas cerradas, recordó, y un 25% en espacios abiertos hasta las ocho de la noche.

PIDE QUE DEN MEDICINAS

Es necesario que autoridades de Salud den medicamentos y medidas preventivas para aminorar el ingreso a los hospitales, ya que el virus no desaparece después de las ocho de la noche, señaló Gerardo Vásquez Falcón.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) dijo estar de acuerdo con las medidas sin embargo, es necesario que estas sena plasmadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

“El virus no deja estar después de las ocho ni antes de las seis. No tiene sentido común, pero son ideas de la gente. Se debe de dar una atención temprana a la enfermedad, se deben hacer las pruebas de Covid y dar medicamento para que no requieran hospitalización con ventilador. Estos son actos, desde mi punto de vista, protagónicos”, dijo.

Por ello, reiteró que es necesario que se publiquen estas recomendaciones para refundar una causa legal de este protocolo, ya que se expone de un punto de vista mediático pero no son fundamentadas desde los organismos destinadas a ello.

SOLIDARIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL

A pesar de que se afectará una parte de la economía por las restricciones establecidas para las siguientes semanas, Ario Bojórquez Egurrola manifestó estar de acuerdo con estas medidas.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Hermosillo indicó que es importante la solidaridad tanto de empresas, comerciantes, sino también sociedad civil y comercio informal.

“Todos esos hotdogueros, taquerías, abarrotes todos debemos jalar estas dos semana esperando a que baje los contagios. No tenemos nada contra el comercio informal pero debe ser parejo”, resaltó.

Además se buscará ser partícipes en los operativos que se llevarán a cabo en diversos puntos de la ciudad para evitar que no se sobrepasen tanto autoridades como ciudadanos.

“Estaremos muy pendientes esta primera semana para ver como funciona y ver si sí bajan los contagios”, añadió.

ESPERA AFECTACIÓN MÍNIMA

Se espera que la afectación sea mínima en los comercios del Centro de Hermosillo, indicó Miguel Ángel Figueroa Gallegos, ya que la gran mayoría de los comercios trabajan desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche.

El presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico de Hermosillo indicó que aún así, no se bajará la guardia en los comercios del primer cuadro de la ciudad.

“Veo una medida bien, va a afectar fuertemente a restauranteros. Son los que tienen un mayor aforo en las noches pero en el Centro será mínima la afectación”, comentó.

“Toda medida que se tome afecta de cierta manera, todos esos temas afectan y puede provocar que hayan colas por fuera de negocios, si hay muchos detalles pero lo peor sería que los cerraran”.

Las medidas del 25% de aforo en los camiones podría afecta, ya que es el principal medio por el cual acuden las visitas al Centro, resaltó pero sin se entiende y se está de acuerdo con esta medida.