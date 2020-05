Amenazan comerciantes de Guaymas con abrir

GUAYMAS.- Tras cumplir siete semanas sin trabajar por el coronavirus, un grupo de comerciantes de Guaymas acudió al Palacio Municipal para advertirles a las autoridades municipales que abrirán sus establecimientos.

El líder de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, Sebastián Orduño Fragoso, en representación de los pequeños empresarios y vendedores ambulantes de la ciudad, señaló que abrirán las puertas de su negocio en los siguientes días.



Resaltó que al iniciar la contingencia sanitaria fueron los primeros en acatar el cierre de sus negocios, pero después de casi 50 días sin trabajar y algunos pagando salarios a empleados, la situación en sus hogares se ha agravado.



“No venimos aquí a hacer show, ni crear conflicto, sino a exigir, no a pedir, a exigir que nos den una solución a nuestra situación, porque no estamos trabajando y si bien es cierto que los gobiernos federal y estatal ofrecen créditos a empresarios, no son accesibles para todos”, comentó.