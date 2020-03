Acatarán sectores decreto; ven difícil cumplimiento

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque ven difícil cumplir a cabalidad con el decreto del Estado para mitigar los efectos de la pandemia por el Covid-19, líderes de sectores productivos locales aseguran que comenzarán a tomar las medidas de manera gradual.



Luego del anuncio que realizara el miércoles la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, los empresarios señalaron que aún tienen dudas sobre los estímulos y las actividades esenciales.



Ario Bojórquez Egurrola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indicó que ante estas interrogantes hay quienes han optado por prestar sus servicios a través de Internet, pues parar de golpe es duro para micros y pequeños empresarios.



“Es difícil dar un anuncio, sobre todo para nosotros como empresarios, que nos digan parar, no continuar generando, irse a la casa sin generar recurso, es muy difícil aceptar por parte de los empresarios”, manifestó.



De parte del sector de comercio y servicios están a la espera de créditos que pudieran solicitar los micro y pequeños empresarios, pero piden que se entreguen de forma rápida y con facilidades, para capital de trabajo.



En el caso de los restauranteros al tratarse de alimentos sí están dentro de las actividades esenciales, pero el problema son las bajas ventas que han provocado el cierre temporal de al menos 50 restaurantes.



La presidenta en Sonora de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), mencionó que este decreto oficial representa un buen esfuerzo, pero aún faltan apoyos de la Federación.



“Los recursos buenos provienen del Gobierno federal y actualmente no está aportando, el Gobierno del Estado está viendo cómo sí ayudar y se aplaude el esfuerzo que están haciendo en materia de salud, creemos que las medidas son las correctas”, señaló Sonia García Amézquita.



Y en el turismo con hasta el 90% de reservaciones canceladas en algunos puntos turísticos al menos cuatro hoteles grandes han optado por cerrar en este tiempo que dure la contingencia.



Juan Pedro Vanegas Burke, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, explicó que cada patrón ha negociado con sus empleados algunos permisos, tales como vacaciones, pero al entrar en vigor el decreto se estipula el pago de un salario mínimo.



Los estímulos que se han anunciado son buenos, indicó, pero se requieren además recursos de la Federación.



Las autoridades federales deberán también declarar la contingencia sanitaria, expresó el presidente de Coparmex Sonora Norte, pues aunque las medidas son buenas, no son suficientes en el aspecto económico.



“El Gobierno Federal se ha tardado mucho en emitir una declaración de contingencia sanitaria y vemos con preocupación que el problema sigue avanzando, se sigue acercando, no necesitamos esperar para ver qué es lo que sigue o qué va a pasar, ya lo vimos pasar en otros países”, declaró Arturo Fernández Díaz-González.