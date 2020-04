A restauranteros no les sobra, pero ayudarán a familias con despensas

Ciudad Obregón.- Aunque su panorama es negativo y han tenido que cerrar sucursales y reducir su plantilla laboral, el sector restaurantero muestra su lado sensible por el Covid-19 y ayudarán a los más necesitados con despensas.



A través de la campaña “No me sobra, pero hay alguien que lo necesita más”, alrededor de 40 negocios se han convertido en centros de acopio, dijo Alier Chávez Valenzuela, restaurantero de Cajeme, para reunir despensas y brindarlas a quienes las requieran.



“Es un programa con los restauranteros del Sur de Sonora: Se incluyen de Cajeme, Empalme, Guaymas y San Carlos. Son 40 en Obregón más los de las otras partes”, comentó.



Al menos durante los siguientes 15 días, se espera que se pueda mantener la mecánica y que la población se sume, dijo, pues el panorama que se prevé es crítico.



“Dependiendo la cantidad que se vaya recolectando se irá entregando; siempre hay personas con voluntad y disposición”, mencionó.



La situación que viven los restauranteros actualmente sin consumidores ya ha dejado efectos muy negativos, indicó, y ni con los apoyos anunciados se lograría salir avante en un lapso pequeño de tiempo.



Chávez Valenzuela platicó que en su caso particular ya cerró una sucursal de su negocio, y mandó a descanso a siete trabajadores con un salario mínimo.



“Esperemos tener la solvencia económica para abrir después, las autoridades marcan que es un mes más, pero yo creo que será más; a quienes debía renovarles contrato no se los renové, son pocos, a su casa se mandó ya a personal con el mínimo”, contó.